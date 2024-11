Un hito para Sophos NDR: 1.000 clientes y subiendo

Este mes de noviembre se cumple el segundo aniversario y el hito de los 1.000 clientes de Sophos Network Detection and Response (NDR). Este espectacular crecimiento en dos años refleja el poder de Sophos NDR, así como la creciente concienciación sobre la importancia de la detección y respuesta de redes en la pila de seguridad.

Los ciberdelincuentes hacen todo lo posible para evitar ser detectados antes de completar su ataque. Pero por muy buenos que sean ocultando sus huellas, siempre necesitan cruzar la red. La buena noticia es que con Sophos NDR los adversarios simplemente no pueden esconderse: no hay punto que la solución no pueda iluminar.

Sophos NDR se sitúa en lo más profundo de la red, supervisando todo el tráfico desde dispositivos gestionados y no gestionados, y detectando actividades sospechosas que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas hasta que fuera demasiado tarde. Las amplias capacidades de respuesta permiten a los analistas, tanto del equipo de Sophos MDR como a los analistas internos de nuestros clientes y partners, investigar y neutralizar rápidamente las amenazas.

Mira este breve vídeo para ver Sophos NDR en acción deteniendo un ataque Cobalt Strike.

Combinación de IA y cinco motores de detección en tiempo real

Sophos NDR supervisa continuamente el tráfico de tu red, utilizando cinco motores de detección de amenazas en tiempo real para identificar signos de actividad maliciosa o sospechosa. Aprovechando una combinación de aprendizaje automático impulsado por IA, análisis avanzados y técnicas de concordancia basadas en reglas, identifica amenazas que a menudo pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde, incluyendo:

Amenazas en dispositivos desprotegidos, como sistemas de puntos de venta, dispositivos IoT y OT, y sistemas operativos heredados

Activos fraudulentos que los adversarios aprovechan para lanzar ataques

Amenazas internas, como la subida de datos confidenciales a una ubicación externa

Ataques de día cero y mucho más

Además, cuando se combina con otra telemetría de seguridad, Sophos NDR permite a los analistas de amenazas trazar una imagen más completa y precisa de toda la ruta y progresión del ataque, permitiendo una respuesta más rápida y exhaustiva.

Profundiza con la potente consola de investigación

La consola de investigación de Sophos NDR se despliega en la red local y proporciona herramientas de análisis muy completas para acelerar la identificación de posibles problemas y amenazas, incluyendo el momento de los sucesos, el número de ocurrencias, su gravedad y su ubicación geográfica. También permite el análisis del tráfico de aplicaciones para identificar actividades de aplicaciones no deseadas o sospechosas e incidentes potenciales de pérdida de datos, así como el análisis de datos de sesiones de riesgo para garantizar que la red funciona de forma eficiente y segura.

Reconocido como uno de los principales actores

Sophos ha sido reconocido como uno de los principales actores en IDC MarketScape: Worldwide Network Detection and Response 2024 Vendor Assessment (noviembre de 2024, IDC #US51752324). El IDC MarketScape señaló que «una potente función de la que se benefician las empresas cuando trabajan dentro de un ecosistema dedicado de Sophos es la Respuesta Activa a las Amenazas». El informe también señalaba que «el precio es competitivo para las medianas empresas».

Despliegue flexible, máximo impacto

Sophos NDR se despliega como dispositivo virtual en VMware o Microsoft Hyper-V, en la nube en AWS, o en una gama de dispositivos de hardware certificados.

La licencia se basa en el número de usuarios y servidores de la red. No hay restricciones ni costes adicionales para desplegar varios sensores NDR y un solo sensor puede soportar hasta 40Gbps de tráfico de red.

Sophos NDR está disponible tanto con nuestro servicio gestionado de detección y respuesta, Sophos MDR, como con nuestra solución autogestionada Sophos XDR. Tanto si quieres llevar a cabo tú mismo la detección y respuesta de redes como si quieres que nuestro equipo lo haga por ti, Sophos NDR puede ayudarte.

