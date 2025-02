Las nuevas alertas de vencimiento de licencias te ayudan a evitar brechas en la protección

Hacer malabares con las exigencias diarias puede dificultar el cumplimiento de las fechas de renovación de tus suscripciones a Sophos. Para ayudarte a evitar cualquier brecha en tu protección, estamos mejorando las alertas de vencimiento en Sophos Central para que puedas disfrutar de una protección perfecta contra las últimas amenazas.

¿Qué puedes esperar?

30 días antes de la fecha de renovación, comenzaremos a notificarte el vencimiento de tu licencia cuando inicies sesión en Sophos Central. Verás un mensaje emergente como el de la imagen de arriba que muestra:

¿Qué licencia(s) deben renovarse?

¿Cuál es la fecha de vencimiento de la licencia?

Selecciona «Ver licencias» para ir a la página «Licencias», donde podrás aplicar una nueva clave de licencia, acceder a los datos de contacto de tu partner, encontrar información de contacto adicional o descartar la notificación para esa sesión de inicio de sesión. Los mensajes dejarán de mostrarse una vez que renueves tu licencia.

Si no renuevas tu licencia antes de la fecha d vencimiento, las alertas te informarán de que no tienes una suscripción activa y de que el acceso a tus productos y servicios se restringirá después de un tiempo. Si no tienes licencias activas de Sophos, el acceso a tu cuenta de Sophos Central también estará restringido.

¿Hay algo más que deba saber?

Las nuevas notificaciones de caducidad de licencias:

Solo están disponibles en Central Admin

No se aplican a las pruebas gratuitas

No cambian el comportamiento de los productos Sophos cuando expiran las licencias, es decir, solo son notificaciones. Los detalles sobre el comportamiento de los productos individuales se pueden encontrar en la Guía de licencias .