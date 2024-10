Despliegue sin intervención de Sophos Firewall

Los nuevos dispositivos de escritorio de la serie XGS , presentados la semana pasada , son ideales para ubicaciones distribuidas, como franquicias minoristas y sucursales. A menudo, esas ubicaciones remotas no tienen personal informático in situ y los recursos necesarios para la instalación de un firewall no siempre están fácilmente disponibles.

Aunque Sophos Firewall introdujo el verdadero despliegue sin intervención en v20 MR1, los nuevos dispositivos de escritorio de la 2ª generación de la serie XGS son los primeros productos de Sophos Firewall que se entregan con esta capacidad lista para usar, lo que permite desplegarlos fácilmente sin intervención.

Mientras que algunos proveedores cobran una cuota adicional o requieren la compra de servicios profesionales para esta funcionalidad, el despliegue sin intervención de Sophos no tiene coste adicional.

Con esta nueva solución de toque cero, ya no se necesita un dispositivo USB, lo que simplifica mucho los despliegues de toque cero. Ahora el firewall se conectará automáticamente a Sophos Central para descargar la información de configuración.

Para escenarios en los que prefieras utilizar un dispositivo USB, sigue siendo posible.

Cómo funciona

Añade el nuevo firewall en Sophos Central Envía el dispositivo a la ubicación deseada y pide a alguien que lo conecte a Internet. El firewall se conectará automáticamente a Sophos Central Termina la configuración en Sophos Central

Mira este vídeo de demostración para tener una visión general de cómo funciona:

Consulta la documentación en línea para más detalles.

Actualizaciones sencillas de XG a XGS

Si vas a actualizar una serie XG a los últimos aparatos de la serie XGS, no solo puedes aprovechar el despliegue sin intervención, sino también el nuevo asistente de copia de seguridad/restauración de cualquier tipo con asignación de puertos para facilitar la actualización:

Solo tienes que hacer una copia de seguridad de la configuración de tu dispositivo de la serie XG antes de implantar el nuevo de la serie XGS

Una vez que el nuevo dispositivo de la serie XGS esté en línea, actualizará automáticamente el firmware a la última versión para obtener las ventajas del nuevo asistente de copia de seguridad/restauración

Restaura la copia de seguridad de tu dispositivo XG Series en tu nuevo firewall utilizando el asistente de mapeo de puertos

Como las credenciales de Sophos Central no se incluyen en el proceso de restauración a un dispositivo diferente, vuelve a registrar el firewall en Sophos Central