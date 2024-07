Sophos elegido Voice of the Customer en el informe Gartner® Peer Insights™ de 2024 para firewalls de red y plataformas de protección de endpoints

Los clientes han hablado, reconociendo a Sophos como el proveedor elegido por los clientes en los informes Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer de 2024 para firewalls de red y plataformas de protección de endpoints.

Estas distinciones se basan en una combinación de reseñas y valoraciones de los clientes. Este es el tercer año consecutivo en el que los clientes han reconocido a Sophos como proveedor Customers’ Choice en ambos mercados.

En el Informe Voice of the Customer 2024 para firewalls de red , Sophos obtuvo una puntuación de 4,8/5,0 basada en 377 opiniones verificadas de clientes a 31 de marzo de 2024, el mayor número de opiniones de cualquier proveedor. Sophos también ha sido reconocido con la distinción Customers’ Choice en cinco segmentos de la industria, y es el único proveedor posicionado en el Cuadrante Customers’ Choice en el segmento de la Industria de Servicios.

En el Informe Voice of the Customer 2024 para Plataformas de Protección de Endpoints , Sophos también obtuvo una puntuación de 4,8/5,0 basada en 682 opiniones a 30 de abril de 2024, una vez más, el mayor número de opiniones entre todos los proveedores del informe. Sophos también fue nombrado proveedor elegido por los clientes en los 11 segmentos del sector mencionados en el informe.

Testimonios de clientes

He aquí algunos ejemplos de lo que dijeron los clientes sobre Sophos:

“Bravo Sophos por esta excelente solución de firewall; ¡nos hacéis la vida más fácil!”

Ingeniero técnico en el sector de los medios de comunicación, 50-250 millones de dólares

“Sophos Firewall potencia la seguridad de la red con una protección sólida y soluciones escalables”

Director de TI en el sector bancario, 50-250 millones de dólares

“Sophos Firewall es la mejor opción que existe para adelantarse a las amenazas”

Gerente asociado en el sector manufacturero, 50-250 millones de dólares

“Sophos Firewall es una solución maravillosa que nos protege contra las amenazas de día cero”

Ingeniero de seguridad en la industria de los medios de comunicación, 50-250 millones de dólares

“Sophos Endpoint ofrece la protección antiransomware más sólida del sector”

Director de TI en la industria manufacturera, 50-250 millones de dólares

“La protección de Sophos Endpoint combina varias técnicas de prevención para reducir el ataque”

Director de TI en el sector de la Educación, Gov’t/PS/ED <5.000 empleados

“Protección inigualable: Sophos Intercept X Endpoint ofrece tranquilidad”

Administrador de redes en la industria manufacturera, más de 30.000 millones de dólares

“Sophos Intercept X [Endpoint] es uno de los mejores productos que hemos utilizado nunca”.

Administrador de TI en el sector del transporte, 1.000-3.000 millones de dólares

Explora las soluciones de Sophos

Únete a las 600.000 organizaciones que confían en Sophos para defenderse del ransomware y otras amenazas avanzadas. Explora Sophos Intercept X Endpoint y Sophos Firewall hoy mismo, y descubre por qué son siempre la elección de los clientes de Gartner Peer Insights.

