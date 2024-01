Expansión al Reino Unido de la asociación de Sophos con Cowbell

La primavera pasada, anunciábamos nuestra asociación con Cowbell, que facilitaba el acceso a la cobertura del ciberseguro a los clientes de Sophos en Estados Unidos.

Ahora hemos ampliado nuestra asociación al otro lado del Atlántico, llevando el poder del ciberseguro adaptable que recompensa las defensas sólidas a nuestros clientes del Reino Unido. Estoy encantado de que Cowbell reconozca el valor de nuestras soluciones de seguridad, que mitigan el riesgo de sufrir un incidente cibernético grave.

Descuentos en las primas de Cowbell para los clientes de Sophos

Reconociendo la reducción del riesgo cibernético que ofrecen las soluciones de Sophos, Cowbell ofrece descuentos a los clientes del Reino Unido que utilicen las herramientas y servicios de detección y respuesta de Sophos:

12% de descuento en la prima para organizaciones que utilicen Sophos MDR

8% de descuento premium para organizaciones que utilicen Sophos XDR

Los clientes de Sophos Endpoint con una póliza de Cowbell pueden compartir su información de salud de endpoints en tiempo real a través de un Cowbell Connector™ personalizado que aprovecha dos API de Sophos, lo que les permite beneficiarse de ofertas de precios y políticas que recompensan una seguridad robusta. Los clientes participantes recibirán opciones de cobertura a medida, evaluaciones de riesgo en profundidad y alertas de riesgo continuas respaldadas por supervisión de IA y asistencia humana.

Más información

Los clientes del Reino Unido que deseen obtener más información sobre las ofertas de Cowbell o hablar de sus necesidades en materia de seguros deben ponerse en contacto con su corredor de seguros cibernéticos preferido o directamente con Cowbell en uksupport@cowbellcyber.ai .

Aunque el equipo de Sophos no puede ofrecer asesoramiento sobre seguros, podemos ayudarte a optimizar tus ciberdefensas. Para obtener más información sobre las soluciones de Sophos que reducen el riesgo cibernético y mejoran la asegurabilidad, visita nuestro sitio web o habla con un asesor de seguridad .

Ten en cuenta que Sophos no es una aseguradora autorizada y no vende, solicita ni negocia productos de seguros. Al proporcionar acceso a sitios web de terceros, (a) Sophos no recomienda ni respalda a dichos terceros, incluidas las y compañías de seguros, ni los productos o servicios ofrecidos por dichos terceros, y (b) cualquier material o enlace contenido en su sitio web tiene como único objetivo proporcionar información. En la medida en que accedas a un sitio web de terceros desde un sitio web de Sophos, ten en cuenta que Sophos no investiga, supervisa ni comprueba ningún sitio web de terceros, ni el contenido de dichos sitios web, para verificar su exactitud, adecuación o integridad, y que tú eres el único responsable de tus interacciones con dichos terceros.