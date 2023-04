Sophos se asocia con Cowbell

Estamos encantados de compartir que Sophos ha anunciado una asociación con Cowbell, un proveedor líder de seguros contra riesgos cibernéticos para pymes en Estados Unidos.

Sophos y Cowbell comparten un objetivo común: reducir el impacto de las ciberamenazas para las organizaciones a las que servimos. Nuestra asociación nos permite acelerar el cumplimiento de esa misión a través de múltiples capas de colaboración.

Reconocer y recompensar las ciberdefensas sólidas

La investigación de Sophos ha revelado que el ciberseguro puede ser una fuerza positiva en el impulso para elevar las ciberdefensas: el 64 % de las organizaciones estadounidenses implementaron nuevas tecnologías y/o servicios para mejorar su posición en materia de seguros en el último año, y el 57 % aumentó la formación del personal.

Los clientes que utilicen Sophos Intercept X Endpoint Security podrán “optar” por compartir el estado de la seguridad de sus endpoints desde la plataforma Sophos Central con Cowbell mediante un nuevo conector de datos, que estará disponible de forma general en abril. Este intercambio de datos en tiempo real permitirá a Cowbell reconocer la calidad de las defensas de los clientes de Sophos como parte de su proceso dinámico de evaluación de riesgos. También, facilitará el suministro de información en tiempo real sobre las mejores prácticas y asesoramiento sobre cómo las organizaciones pueden mejorar su perfil de riesgo, si es necesario. Reconociendo su compromiso con unas ciberdefensas fuertes, los clientes que compartan sus datos de salud de seguridad de Sophos podrán optimizar la prima de su seguro Cowbell Prime 250.

Facilitar el acceso a la cobertura del seguro

A medida que los ataques siguen aumentando en volumen y complejidad, el 95 % de las pequeñas y medianas empresas estadounidenses consideran que su experiencia a la hora de conseguir cobertura de ciberseguro ha cambiado en el último año, según nuestro estudio. Más de la mitad (52 %) afirman que necesitan un mayor nivel de ciberseguridad para poder optar a la cobertura, mientras que el 44 % dicen que las pólizas son ahora más complejas, y el 37 % han descubierto que menos proveedores de seguros les ofrecen cobertura.

Por lo tanto, Sophos está encantada de apoyar a Cowbell en su esfuerzo por hacer accesible a las pymes de Estados Unidos un ciberseguro de alta calidad. Cowbell, junto con su agencia asociada iBynd, permite a las organizaciones obtener un presupuesto de ciberseguro y asegurarse una cobertura instantánea mediante un sencillo formulario en línea.

Reducir el riesgo con Sophos Managed Detection and Response (MDR)

La mejor forma de minimizar la frecuencia y gravedad de los incidentes de ransomware o las violaciones de datos es contar con la vigilancia 24×7 de profesionales expertos en operaciones de seguridad. Sophos Managed Detection and Response es el servicio MDR líder en el mundo. Un equipo de expertos de Sophos supervisa los entornos de nuestros clientes las 24 horas del día, deteniendo incluso los ataques más sofisticados.

Nuestra amplia y profunda experiencia nos permite detectar y neutralizar las amenazas más rápido que nadie. De hecho, los clientes de Sophos MDR se benefician de un tiempo medio de respuesta a amenazas de solo 38 minutos para detectar, investigar y remediar, considerablemente más rápido que otros proveedores de seguridad y más de cinco veces más rápido que incluso los equipos internos más rápidos. Los asegurados de Cowbell pueden explorar ahora Sophos MDR a través de Cowbell Rx, el mercado de proveedores de Cowbell, lo que les facilita elevar sus ciberdefensas al tiempo que cumplen muchos de los controles que ayudan a asegurar la cobertura cibernética.

Más por venir

La asociación de Sophos con Cowbell es un paso más en nuestro camino para apoyar a nuestros clientes en sus esfuerzos por mitigar los riesgos cibernéticos, y hay mucho más por venir.

Ten en cuenta que Sophos no es un productor de seguros autorizado y no vende, solicita ni negocia seguros en nombre de terceros. Al proporcionar acceso a sitios web de terceros, Sophos no recomienda ni respalda a dichos terceros, incluidos los productores y compañías de seguros, ni los productos o servicios ofrecidos por dichos terceros. En la medida en que acceda a un sitio web de terceros desde un sitio web de Sophos, tenga en cuenta que Sophos no investiga, supervisa ni comprueba ningún sitio web de terceros, ni el contenido de dichos sitios web, en cuanto a exactitud, idoneidad o integridad, y usted es el único responsable de sus interacciones con dichos terceros y sus sitios web. Para preguntas sobre productos de seguros, proveedores o términos y condiciones, debes consultar con un productor autorizado.