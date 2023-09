G2 nombra a Sophos líder en protección de endpoints, EDR, XDR, firewall y MDR

G2 acaba de publicar sus Informes de Otoño 2023 en los que Sophos es el único fabricante de ciberseguridad nombrado Líder en todos los Informes G2 Grid® para Endpoint Protection Suites, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software y Managed Detection and Response (MDR). Además, los usuarios de G2 también calificaron a Sophos como la solución de firewall y MDR nº 1 en general.

Validación independiente de los clientes de Sophos

Las distinciones y clasificaciones de G2 se basan en opiniones independientes y verificadas de clientes en G2.com, el mayor mercado de software y plataforma de revisión del mundo. En los Informes de Otoño 2023 de G2, Sophos fue nombrado Líder General en cinco categorías, así como Líder en 10 Cuadrículas de segmentos de mercado individuales:

Endpoint Protection Suites: general, empresas, mercado medio y pequeñas empresas

EDR: general y mercado medio

XDR: general y mercado medio

Firewall: general, empresa, mercado medio y pequeñas empresas

MDR: general, empresa y mercado medio

Nos sentimos honrados de que nuestros servicios y productos hayan sido reconocidos por nuestros clientes y les agradecemos que hayan depositado su confianza en nosotros.

Defensa en profundidad para las empresas actuales

Dado que los adversarios se han vuelto más sofisticados y escurridizos, los defensores deben aplicar una estrategia de defensa en profundidad que incluya protección, detección y respuesta en cada punto de la cadena de ataque para cubrir todo su entorno. Este enfoque por capas debe incluir la seguridad de los endpoints, la red, el correo electrónico y la nube, así como la búsqueda de amenazas y los servicios de corrección por parte de expertos en seguridad.

El hecho de que los profesionales de TI y seguridad reconozcan a Sophos como Líder en estas categorías clave es la validación de que Sophos ofrece el mejor y más completo conjunto de productos y servicios necesarios para la ciberseguridad moderna.

De forma exclusiva, todos los clientes de Sophos están protegidos por Sophos X-Ops, un grupo de trabajo conjunto que reúne una gran experiencia en todo el entorno de ataque, desde cazadores de amenazas de primera línea y respondedores a incidentes hasta especialistas en malware profundo e IA. Juntos proporcionan una visión sin precedentes de cómo se crean las amenazas, cómo se transmiten y cómo operan en tiempo real. Gracias a este profundo conocimiento, Sophos puede crear defensas innovadoras, potentes y eficaces contra las amenazas más avanzadas.

Validación adicional de clientes de Sophos y analistas

Además de nuestro reconocimiento G2, las soluciones de Sophos son ampliamente reconocidas por los clientes y la comunidad de analistas, entre ellas

Sophos Endpoint

Nombrado líder en el Cuadrante Mágico 2022 de Gartner® para plataformas de protección de puntos finales por 13ª vez consecutiva

Detección y respuesta ampliadas de Sophos (XDR)

Reconocido como líder global nº 1 en el Universo Omdia para Detección y Respuesta Ampliadas (XDR)

Firewall de Sophos

Nombrado 2022 Gartner® Customers’ Choice™ para firewall de red con una puntuación de 4,7/5 en Gartner Peer Insights

Reconocido como “Strong Performer” en Forrester Wave

Detección y respuesta gestionadas (MDR) de Sophos

Nombrado 2023 Gartner® Customers’ Choice™ para servicios gestionados de detección y respuesta con una puntuación de 4,8/5 en Gartner Peer Insights

Máximo rendimiento en la Evaluación MITRE Engenuity ATT&CK 2022 para Servicios Gestionados

Eleva tus ciberdefensas con Sophos

Como ilustran las calificaciones de G2, Sophos ofrece una amplitud y profundidad de protección sin precedentes. Nuestras soluciones líderes mundiales para endpoints, redes, correo electrónico, nube y operaciones de seguridad defienden a más de 550.000 organizaciones de ciberamenazas avanzadas, incluido el ransomware.

Tanto si quieres actualizar tu firewall, mejorar tus defensas de endpoints, agilizar y acelerar tus investigaciones de amenazas, o añadir detección y respuesta a amenazas dirigidas por humanos las 24/7, podemos ayudarte.

Nuestras soluciones son tremendas por sí solas, e incluso mejores juntas. Los clientes que utilizan Sophos Intercept X Endpoint y Sophos Firewall afirman sistemáticamente que pueden duplicar la eficacia de su equipo de TI/ciberseguridad y reducir hasta un 85% el número de incidentes de seguridad que requieren investigación. Con Sophos puedes construir una estrategia de seguridad a largo plazo con confianza. Dondequiera que empieces y sean cuales sean tus objetivos, Sophos puede ayudarte a disfrutar de resultados superiores en ciberseguridad.

Para más información sobre nuestros servicios y productos, habla con tu partner o representante de Sophos y visita nuestro sitio web.

El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho, ni representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido, ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.