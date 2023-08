NDR para XDR ya disponible en Early Access

Sophos Network Detection and Response (NDR) supervisa la actividad dentro de la red en busca de patrones de tráfico sospechosos y maliciosos que los endpoints y los firewalls no pueden ver.

Hasta ahora, NDR estaba disponible exclusivamente como complemento de nuestro servicio MDR. Pero ahora, NDR está disponible en Early Access para que los clientes de Sophos XDR amplíen sus capacidades de detección. También, es la oportunidad perfecta para que los clientes de Sophos MDR que aún no hayan adquirido NDR lo añadan a su red de forma gratuita para que nuestro equipo de analistas pueda descubrir mejor las amenazas que acechan en su red.

Sophos NDR añade nuevas detecciones y la creación de investigaciones automáticas basadas en una variedad de nuevas fuentes, como dispositivos desconocidos o no gestionados, activos no autorizados o fraudulentos, tráfico de comando y control nuevo y no visto anteriormente, y otros flujos y patrones de tráfico sospechosos o maliciosos en lo más profundo de la red. Es un complemento perfecto de Sophos Firewall para detectar amenazas en la red.

En resumen, esto es lo que puede beneficiarse de este programa de acceso anticipado (EAP):

Los clientes de Sophos XDR pueden probar NDR gratis durante el EAP y ayudarnos a hacer el producto lo mejor posible.

pueden probar NDR gratis durante el EAP y ayudarnos a hacer el producto lo mejor posible. Los clientes de Sophos MDR también pueden probar NDR gratis durante el EAP como prueba gratuita ampliada hasta finales de noviembre.

también pueden probar NDR gratis durante el EAP como prueba gratuita ampliada hasta finales de noviembre. ¿Eres nuevo en Sophos? Puedes empezar hoy mismo una prueba gratuita de XDR y añadir fácilmente NDR como parte de tu prueba gratuita.

Añadiremos nuevas funciones, como nuevos paneles y mejoras en la consola de gestión, durante el programa de acceso anticipado para enriquecer la experiencia.

No te demores: el programa de acceso anticipado durará hasta diciembre.

En este artículo del blog de la comunidad se describen todos los detalles sobre cómo puedes empezar.