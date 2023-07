Sophos anuncia una alianza con Cysurance

Nos complace anunciar una nueva alianza con Cysurance, una empresa de mitigación de riesgos de nueva generación que asegura, garantiza y certifica soluciones de seguridad. La alianza ofrece un ciberseguro único, con unprecio fijo, a las organizaciones con sede en EE.UU. que utilizan Sophos Managed Detection and Response (MDR). Las pólizas son las primeras de su clase que reconocen a las organizaciones por disponer de una capa de servicios de detección y respuesta ante amenazas.

A medida que las ciberamenazas aumentan en complejidad y velocidad, MDR se está convirtiendo rápidamente en un requisito esencial para que las organizaciones gestionen su postura de ciberseguridad. La mayoría de las organizaciones sencillamente no pueden seguir el ritmo de la evolución del panorama de las amenazas, como demuestra el 59% de los defensores de la seguridad estadounidenses que afirman que las amenazas actuales son demasiado avanzadas para que sus organizaciones puedan hacerles frente por sí solas.

Cysurance reconoce este hecho y el valor que aportan los expertos en detección y respuesta a amenazas 24/7 de Sophos para mitigar el riesgo cibernético. La cobertura de precio fijo de Cysurance es un testimonio de las capacidades MDR de Sophos y de los eficaces servicios de seguridad que ofrecemos a las organizaciones.

Kirsten Bay, cofundadora y directora general de Cysurance, afirma:

“La falta de estrategias de seguridad globales e integradas explica en gran medida por qué las tarifas de las pólizas de ciberseguro están aumentando, mientras que los límites de cobertura están disminuyendo. Quienes carecen de estrategias de defensa en profundidad corren un mayor riesgo cibernético. Sin embargo, la ciberseguridad es un reto manejable, y Sophos puede ayudar. Juntos, nos centramos en ayudar a las organizaciones a tomar medidas responsables para implantar una ciberseguridad adecuada que proteja su negocio y sus activos digitales. La probada solución MDR de Sophos permite a Cysurance ofrecer una gama de planes de cobertura de primera clase que recompensan a los clientes por sus inversiones inteligentes en ciberseguridad”.

Las pólizas de Cysurance para usuarios de Sophos MDR dan cobertura a todos los sectores industriales de EE.UU., independientemente del número de empleados o de endpoints. Hay disponibles cuatro planes, que van de 275.000 a 3,2 millones de dólares de cobertura total, incluida la cobertura contra ransomware. Para obtener más información e inscribirte, visita https://enroll.cysurance.com/sophos/.

Esta es la última de una serie de alianzas en materia de ciberseguros para Sophos, que ya anunció este año acuerdos con Cowbell y Measured Analytics and Insurance. Su alianza con Cysurance beneficia de forma exclusiva a las organizaciones que utilizan Sophos MDR, uno de los servicios más utilizados del sector, con más de 17.000 clientes.

Ten en cuenta que Sophos no es un productor de seguros autorizado y no vende, solicita ni negocia productos de seguros. Al facilitar el acceso a sitios web de terceros, Sophos no recomienda ni respalda a dichos terceros, ni los productos o servicios ofrecidos por ellos. En la medida en que accedas a un sitio web de terceros desde un sitio web de Sophos, ten en cuenta que Sophos no investiga, supervisa ni comprueba ningún sitio web de terceros, ni el contenido de dichos sitios web, para verificar su exactitud, adecuación o integridad, y que tú eres el único responsable de tus interacciones con dichos terceros.