Sophos anuncia su alianza con Measured Analytics and Insurance

Estamos encantados de informar, que Sophos ha anunciado una alianza con Measured Analytics and Insurance, el proveedor de ciberseguros impulsado por IA. Esta nueva alianza facilita el ahorro en primas de seguros de Measured para los clientes de Sophos con sede en EE.UU., en reconocimiento a sus sólidas ciberdefensas.

El papel fundamental de las ciberdefensas en la contratación del ciberseguro

Un nuevo estudio de Sophos revela que el 95% de las organizaciones que contrataron una póliza de ciberseguro el año pasado afirman que la calidad de sus ciberdefensas influyó directamente en su asegurabilidad:

El 60% afirma que afectó a su capacidad para obtener cobertura.

El 62% afirma que influyó en el coste de su cobertura.

El 28% afirma que influyó en las condiciones de su póliza.

El calibre de las defensas de ciberseguridad de una organización en la protección contra adversarios activos es de vital importancia a la hora de evaluar el ciber riesgo. Las organizaciones necesitan configurar y gestionar adecuadamente las tecnologías de seguridad, y también responder eficazmente a las amenazas, y eso requiere un conjunto de habilidades de profesionales expertos.

Las capacidades de detección de amenazas y respuesta, pioneras en el sector, permiten a Sophos ir al encuentro de los clientes donde están y con exactamente lo que necesitan para garantizar unos resultados de seguridad superiores. Esta asociación es la validación que las soluciones de seguridad y los servicios gestionados de detección y respuesta (MDR) de Sophos son los mejores del sector, y nos complace que ahora nuestros clientes puedan ser recompensados por su compromiso con la optimización de las defensas.

El ciberseguro acelera la recuperación del ransomware

El estudio reveló que la cobertura del seguro también desempeña un papel en la capacidad de una organización para recuperarse de un ataque:

Las organizaciones con ciberseguro tienen más probabilidades de poder recuperar los datos cifrados en un incidente de ransomware: el 98% de las que tienen una póliza independiente y el 97% de las que tienen el ciberseguro como parte de una póliza de seguro más amplia pudieron recuperar los datos cifrados tras un ataque de ransomware, frente al 84% de las que no tienen cobertura cibernética.

Las organizaciones con pólizas de ciberseguro independientes tienen casi cuatro veces más probabilidades de pagar el rescate para recuperar los datos cifrados que las que no tienen cobertura cibernética: de las que tuvieron datos cifrados en un incidente de ransomware en el último año, el 59% de las que tenían una póliza de ciberseguro independiente pagaron el rescate, frente al 37% de las que tenían ciberseguro como parte de una póliza de seguro más amplia y el 15% de las que no tenían ciberseguro.

Ahorro en primas de seguros para los clientes de Sophos

Los clientes de Sophos que buscan una cobertura de seguro ahora pueden “optar” por compartir su postura de seguridad desde la plataforma Sophos Central con Measured. Se utiliza exclusivamente una “instantánea” de la postura de seguridad en tiempo real para determinar la elegibilidad de la póliza y los descuentos en las primas en función de las distintas ofertas de Sophos utilizadas, el estado de protección y la higiene de seguridad de los activos protegidos, y el cumplimiento de las políticas de seguridad recomendadas por Sophos.

“La conexión entre ciberdefensas robustas y ciberseguros optimizados hace de esta alianza una extensión natural de nuestro enfoque innovador y analítico de la suscripción cibernética. Estamos abriendo un camino sin fricciones hacia la asegurabilidad cibernética mediante la suscripción cuantificable basada en datos. Estamos recompensando a las organizaciones que utilizan Sophos con una mejor cobertura y tarifas más bajas debido a su mayor higiene cibernética y su perfil de riesgo más bajo”.

– Jack Vines, director general, Measured

Más información

Para más información sobre los servicios y productos de Sophos, visita www.sophos.com. Para explorar las ofertas de Measured para los clientes de Sophos, visita https://measuredinsurance.com.

Ten en cuenta que Sophos no es un productor de seguros autorizado y no vende, solicita ni negocia productos de seguros. Al proporcionar acceso a sitios web de terceros, Sophos no recomienda ni respalda a dichos terceros, ni los productos o servicios ofrecidos por ellos. En la medida en que accedas a un sitio web de terceros desde un sitio web de Sophos, ten en cuenta que Sophos no investiga, supervisa ni comprueba ningún sitio web de terceros, ni el contenido de dichos sitios web, para verificar su exactitud, adecuación o integridad, y que tú eres el único responsable de tus interacciones con dichos terceros.