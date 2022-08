ZTNA frente a VPN de acceso remoto

La VPN de acceso remoto ha realizado un excelente trabajo durante mucho tiempo, pero el reciente aumento del teletrabajo ha puesto de manifiesto las limitaciones de esta anticuada tecnología. Muchos buscan una solución mejor para conectar a los teletrabajadores con las aplicaciones y los datos que necesitan para hacer su trabajo.

Mira el vídeo o sigue leyendo para descubrir cómo ZTNA es el sustituto definitivo de la VPN de acceso remoto:

Principales retos de las VPN de acceso remoto

Gestión – Las VPN de acceso remoto nunca se crearon para su adopción masiva, como han descubierto muchas empresas . No se adapta bien, convirtiéndose en un trabajo a tiempo completo sólo para tratar de gestionar lo básico. Simplemente hace que la gestión de una plantilla remota y del acceso a las aplicaciones sea más difícil de lo necesario: desde la incorporación de nuevos usuarios, pasando por la obtención de información sobre el acceso a las aplicaciones, hasta la retirada de los usuarios cuando se marchan.

Cómo ayuda ZTNA

ZTNA o acceso a la red de confianza cero es una nueva y mejor forma de proporcionar acceso remoto, sin todas las frustraciones, limitaciones y lagunas de seguridad de las VPN de acceso remoto.

¿Qué hace que ZTNA sea mejor?

ZTNA se basa en los principios de la confianza cero, lo que significa que no se proporciona acceso a nada a nadie hasta que no sea investigado, validado y aprobado. La confianza se gana, no se da continuamente.

Seguridad de confianza cero : con ZTNA, los usuarios sólo tienen acceso granular a aplicaciones y recursos específicos, no a toda la red. Y sólo cuando su dispositivo está en buen estado y su identidad puede probarse con la autenticación multifactor. Como resultado, ZTNA es sustancialmente más seguro, especialmente cuando el agente de ZTNA está integrado en el mejor endpoint de nueva generación del mundo, como lo es con Sophos, compartiendo la salud del dispositivo con Synchronzied Security y proporcionando la mejor solución de protección de extremo a extremo para los trabajadores remotos, sus identidades, y su red y aplicaciones.

Sophos ZTNA: un solo agente, una sola consola, un solo proveedor

Y con Sophos ZTNA, obtendrás la ventaja añadida de una solución de un solo agente, una sola consola y un solo proveedor, tanto para ZTNA como para los endpoints de nueva generación. Se trata de un enfoque único y premiado, todo ello gestionado desde Sophos Central junto con el resto de productos de Sophos. Hace que la incorporación y el despliegue sean más sencillos, proporciona una mejor protección, una huella ligera en el dispositivo y una gestión mucho más fácil.

Sophos ZTNA cambia las reglas del juego del acceso remoto. Compruébalo hoy mismo en Sophos.com/ZTNA.