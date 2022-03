Sophos nombrado ganador del Premio al Mejor Software G2

Los clientes de Sophos han hablado, G2 lo ha comprobado. La ciberseguridad de Sophos Endpoint es uno de los diez mejores productos de seguridad según los premios G2 2022 al mejor software.

Los ganadores se basan en los comentarios verificados de los clientes en la web de G2, así como en los datos del mercado disponibles públicamente. Los comentarios de los clientes sobre Sophos incluyen:

“Protege toda nuestra red, desde el servidor hasta los endpoints. Detiene todas las amenazas de ciberseguridad más actuales. Nos hace sentir muy seguros y protegidos. Mucho mejor que ejecutar y gestionar un programa antivirus”. link

“Intercept X ha evitado que surjan varios problemas en nuestra red al prevenir y bloquear con éxito los ataques de virus/criptos”. link

“Detiene las últimas amenazas de ciberseguridad, antiransomware para mantener la información del usuario a salvo”. link

“Protección superior a un precio muy razonable. Ha demostrado ser muy eficaz en la protección contra el malware, a la vez que incluye un complemento completo de funciones de endpoint como el control de dispositivos periféricos, el control de aplicaciones, la DLP y el aislamiento automatizado de la red”. link

“Descubrimos una serie de herramientas adicionales en las que ahora confiamos, como la prevención de pérdida de datos, la gestión de periféricos y el bloqueo de enlaces de malware”. link

Este premio llega después de que Sophos haya sido nombrada en octubre de 2021 como “Customer’s Choice” de Gartner Peer Insights para las plataformas de protección de endpoints (EPP). Sophos ha sido el proveedor mejor valorado y más revisado, y el único nombrado Customers’ Choice en las cuatro regiones de despliegue global: Norteamérica, EMEA, Latinoamérica y Asia-Pacífico. A través de 505 opiniones independientes, los clientes recomiendan abrumadoramente a Sophos, con una calificación media de 4,8 sobre 5 a 31 de agosto de 2021.

Estas distinciones otorgadas por los clientes reflejan, en nuestra opinión, nuestra capacidad para detener más amenazas, más rápidamente, al tiempo que reducimos el coste total de propiedad (TCO) de nuestros clientes.

Detener más amenazas, más rápido

Lograr mejores resultados de seguridad sólo es posible con la protección más precisa contra las amenazas avanzadas de hoy en día. Pero la precisión por sí sola no es suficiente: la protección también debe ser rápida y ligera para poder detener las infracciones sin ralentizar a los usuarios. Y los datos deben mantenerse seguros, dondequiera que estén: en los dispositivos, en la nube o en un híbrido de ambos.

En Sophos, optimizamos la prevención, deteniendo las amenazas antes de que puedan afectar a tus sistemas. De hecho, bloqueamos el 99,98% de los ataques aprovechando la IA más avanzada del sector y bloqueando proactivamente más técnicas de exploits y ransomware que nadie.

También tenemos una herramienta de comprobación de estado integrada que ayuda a descubrir configuraciones erróneas, a encontrar máquinas infraprotegidas y a optimizar las políticas de protección.

Al incorporar todas estas tecnologías de prevención, el tiempo necesario para detectar, investigar y responder a las amenazas reales es realmente mínimo. Bloqueamos con precisión casi todas las amenazas antes de que tengan la oportunidad de convertirse en algo con lo que tengas que lidiar.

Esta prevención superior deja a los analistas con el ancho de banda necesario para centrarse en los ataques más avanzados, ataques que no siguen un único camino y que pueden provenir de cualquier parte de su entorno: endpoints, servidores, firewalls, correo electrónico, nube, móvil, Microsoft 365 y más.

Pero no nos detenemos en la prevención. La respuesta a las amenazas se acelera gracias a nuestros modelos de aprendizaje automático líderes en el sector, a los datos de inteligencia sobre amenazas relevantes, a las investigaciones guiadas y a las funciones de reparación automatizadas, como el autoaislamiento de endpoints y la reversión de archivos de ransomware.

Y lo mejor de todo: puedes gestionarlo tú mismo con Sophos XDR o dejar que nosotros lo hagamos por ti con Sophos Managed Threat Response (MTR), que te ofrece una búsqueda de amenazas, reparación y limpieza 24 horas al día, 7 días a la semana, a cargo de nuestro equipo de analistas expertos en seguridad.

Reducir el coste total de propiedad (TCO)

La guinda del pastel es que todas estas magníficas tecnologías y servicios se traducen en mejores resultados de seguridad y reducen el coste total de propiedad. Los clientes de Sophos afirman sistemáticamente que son dos veces más eficientes en las tareas de seguridad diarias y que necesitan reparar un 85% menos de incidentes.

¿Cómo lo hacemos?

A medida que el entorno de TI se vuelve más complejo, nosotros simplificamos las cosas con una suite de protección integral que elimina el gasto y los retos de gestionar varios productos puntuales de terceros.

Las licencias por usuario le permiten ampliar tu protección sin aumentar los costes. ¿VDI? No hay problema. ¿Múltiples dispositivos? Lo tienes.

Todo se gestiona a través de la plataforma de seguridad nativa en la nube más fiable del mundo para agilizar tu seguridad. Y con las API abiertas y una extensa -y creciente- lista de integraciones de terceros, nos adaptamos a tu mundo, no al revés.

Además, la respuesta a incidentes sin límite incluida en nuestro servicio de detección y respuesta gestionada significa que si sufres un ciberataque, nosotros te cubrimos las espaldas, no tu presupuesto.

Además, Sophos Endpoint forma parte de nuestro ecosistema de ciberseguridad adaptable: un enfoque holístico que reúne la experiencia en ciberseguridad en un ciclo virtuoso de comunicación y mejora continua entre productos, servicios y datos, todo ello gestionado a través de la plataforma Sophos Central.

Pruebe Sophos hoy mismo

Sophos protege a más de medio millón de organizaciones en todo el mundo, entre ellas el 70% de las principales empresas tecnológicas de la lista Fortune 500 y el 70% de las principales universidades del mundo.

Si Sophos te parece tu tipo de ciberseguridad para endpoints, te invitamos a que lo pruebes. Nos encantaría asegurar también tu organización. Habla con nuestro equipo sobre tus necesidades y comienza una prueba hoy mismo.

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Endpoint Protection Platforms, 25 de noviembre de 2021

El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias con los proveedores enumerados en la plataforma, no debe interpretarse como declaraciones de hechos, ni representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Gartner Peer Insights es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.