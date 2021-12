Sophos nombrado “Customer’s Choice” por Gartner Peer Insights ™ para plataformas de protección de endpoints

Los clientes han hablado y han nombrado a Sophos como “Customer’s Choice” de Gartner Peer Insights de octubre de 2021 para las plataformas de protección de endpoints (EPP). Además, Sophos es el proveedor mejor valorado y con más reseñas, y el único proveedor que ha sido nombrado “Customer’s Choice” en las cuatro regiones de despliegue global: Norteamérica, EMEA, Latinoamérica y Asia-Pacífico. En 505 opiniones independientes, los clientes recomiendan abrumadoramente a Sophos, con una calificación promedio de 4,8 sobre 5 al 31 de agosto de 2021.

Basándonos únicamente en opiniones de clientes independientes que han sido evaluadas rigurosamente por Gartner, creemos que esta nominación es testimonio de la protección, detección y respuesta inigualables en el mundo real que Sophos ofrece todos los días a los clientes empresariales de todo el mundo.

El doble reconocimiento es un doble honor

Esta distinción llega justo después de que Sophos fuera nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2021 para plataformas de protección de endpoints (EPP) en mayo de 2021. Ser reconocidos tanto por nuestros clientes como por los analistas de Gartner este año es un doble honor en nuestra opinión y no podríamos estar más orgullosos.

La voz del cliente

Gartner Peer Insights comparte la voz independiente de los clientes empresariales verificados. Los comentarios recientes sobre la protección de endpoints de Sophos incluyen:

“Detección y protección que realmente se mantiene al día con el panorama de amenazas en constante crecimiento”

Fabricación, entre 50 y 250 millones de dólares, América del Norte

“El aprendizaje profundo y la inteligencia artificial brindan una excelente respuesta de detección que ha llevado a una disminución significativa de los ataques de ransomware”

Minorista, entre $ 10 mil millones y $ 30 mil millones, Asia Pacífico

“Las detecciones de día cero son excelentes. Sophos nos notifica de las amenazas a menudo antes de que nuestro SOC sepa lo que puede estar pasando”

Fabricación, entre 500 y 1.000 millones, América del Norte / América Latina / Asia Pacífico

Estas son solo tres de las más de 750 reseñas de clientes de protección de endpoints de Sophos disponibles en el sitio de Gartner Peer Insights. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros clientes que han compartido sus comentarios; Realmente agradecemos su tiempo y su confianza.

Optimizar la prevención. Minimizar el tiempo para detectar y responder

Sophos Endpoint ofrece capacidades de prevención, detección y respuesta líderes en el mundo diseñadas para entornos del mundo real. Ya sea que elijas administrar la seguridad tu mismo o que nuestro equipo lo haga por ti, estás respaldado por una experiencia humana y técnica incomparable.

Optimizar la prevención

Nadie está más enfocado en prevenir ataques que Sophos y durante el año pasado, pruebas independientes de terceros muestran que detenemos, de media, el 99,98% de todas las amenazas. Lo conseguimos mediante una estrategia doble:

Reducir la superficie de ataque, eliminando oportunidades para que los atacantes penetren en tu organización. Esto incluye: Bloquear aplicaciones potencialmente no deseadas y sitios web sospechosos o maliciosos en función del contenido o la clasificación de la URL Controlar qué aplicaciones y dispositivos pueden ejecutarse Bloquear configuraciones de servidor con un solo clic

Evitar que los ataques se ejecuten, utilizando tecnologías de protección en capas para detener tanto las amenazas como las tácticas que usan los atacantes: La prevención del comportamiento basada en inteligencia artificial bloquea lo desconocido en función de técnicas, comportamientos y anomalías La tecnología anti-ransomware basada en el comportamiento evita que los atacantes cifren tus archivos La prevención de exploits detiene las técnicas que usan los atacantes, protegiendo contra ataques que aprovechan vulnerabilidades previamente desconocidas.



Al evitar que los atacantes se establezcan, Sophos reduce la relación señal/ruido, lo que permite a los defensores concentrarse en menos detecciones más precisas.

Minimizar el tiempo para detectar y responder

Nuestras sólidas herramientas y nuestra experiencia humana identifican, desactivan y expulsan rápidamente a los atacantes antes de que puedan tomar el control.

Ofrecemos búsqueda y neutralización de amenazas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, como un servicio totalmente gestionado por expertos de Sophos.

Nuestro equipo se convierte en tu equipo, y nuestra experiencia en la búsqueda de amenazas ayuda a aumentar y ampliar tu equipo.

La plataforma abierta Sophos XDR se integra con tus operaciones de seguridad existentes (y estamos orgullosos de haber sido nombrados proveedores representativos en la nueva Guía de mercado de Gartner para XDR).

En última instancia, este enfoque ofrece resultados de seguridad superiores para nuestros clientes: mejor protección, menor riesgo y menor coste total de propiedad (TCO).

Para profundizar en estas opiniones independientes de la protección de Sophos para endpoints, os animamos a:

