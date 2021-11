Función de protección de la privacidad de Apple ¡Cuidado si tienes un Watch!

Tommy Mysk y Talal Haj Bakry se describen a sí mismos como “dos desarrolladores de iOS e investigadores de seguridad ocasionales en dos continentes”.

En otras palabras, aunque la ciberseguridad no es su negocio principal, están haciendo lo que desearíamos que hicieran todos los programadores: no dar por sentadas las características de seguridad de las aplicaciones o del sistema operativo, sino estar atentos a cómo funcionan esas características en la vida real para evitar tropezar con los errores y suposiciones de los demás.

Ya hemos escrito antes sobre sus hallazgos, como cuando presentaron un argumento bien elaborado que persuadió a TikTok de adoptar HTTPS para todo, y ahora estamos escribiendo sobre lo que podríamos llamar un nanoartículo: un problema que Tommy Mysk comprimió elegantemente en un solo tuit:

Heads-up: The mail privacy protection introduced in iOS 15 doesn't apply to the Mail app on the Apple Watch. Both the Mail app and the notification preview on the Apple Watch download remote content using your real IP address.#Cybersecurity #iOS pic.twitter.com/o0lh9rPQTd

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 15, 2021