問卷詐騙揭密 – 如何用無害問題竊取個人資料

作者 Paul Ducklin

最近，我們收到了大量的調查詐騙郵件，可能您也收到了不少。

我們想帶您經歷一場最近發生的騙局，並附上截圖以記錄騙子是如何引誘我們的。

有時，一張圖片的效果比得上千言萬語，因此我們希望這次視覺之旅對您有所幫助，以便您可以向朋友和家人出聲提醒。

畢竟，回答一些假的匿名問題似乎不會造成什麼危害，例如「如果以後新店開幕，您會親自造訪我們的商店嗎？」或是「您多久會瀏覽一次我們網站上的新產品？」

許多品牌業者都會提出這種類型的問題，有時還會提供小額報酬給填寫調查表的受訪者，例如下次購買時可獲得 5 美元的優惠，或是下次訂購時可獲得價值合理的免費產品。

然而，詐騙者的目的遠不只是這樣。

通常，網路犯罪分子會先以看似可信的承諾吸引您，但突然暗示您是少數幸運兒之一。您可獲得遠不只是下次購買時的 5％ 折扣。

但是有陷阱等著您…

當心陷阱

這是我們上週末收到的一封郵件。這封郵件寄到了我們舊的澳洲電子郵件地址，騙子假裝成澳洲一個知名品牌來吸引我們。

但是我們最近也收到了一波類似的德文郵件 (假裝是發自某個德國主要的購物品牌)，以及來自美國知名品牌的「優惠」。這些優惠寄到了我們的多個網際網路公司電子郵件地址。

因此，無論您身在何處，您或家人所收到的調查詐騙很可能都是以您熟悉的品牌名稱出現。

在這個範例中，騙子竊用身分的品牌是澳洲知名 DIY 連鎖店「Bunnings」：

如您所見，騙子一開始非常斯文有禮。他們提供一定的禮物吸引您，例如「健康、護膚產品等」。

幸運的是，他們在早期就犯了一些明顯的錯誤。

電子郵件中的日期不正確 (晚了幾週)，這與郵件中表達「趕快行動」的急迫性相違背，而且 DIY 連鎖店並不是會用護膚產品吸引您，而應該是用建築材料和電動工具。

儘管如此，如果您點進去看，畫面看起來還可以，因為詐騙分子偷用了 Bunnings 的視覺畫面：

接著進行問卷:

我們猜詐騙分子在下一個階段搞砸了。

我們認為看似正常的問題是從一份過去的真實調查中挑出來的，因為它們的拼字和語法要比詐騙中的其他部分要好。但顯然之前進行問卷的業者是雜貨店而非五金行：

(這裡我們只看到 6 個問題中的 3 個，因為我們在問題 2 和問題 5 回答了從不 (Never)和沒有 (None)；當我們再次嘗試回答不同的答案時，調查會進一步問到其他可能會是您預期中的問題 – 如果調查的業者是雜貨店的話。)

接著會出現一個虛假的通知，宣稱您的「問卷」正在「處理中」。請注意騙子會加油添醋說「有 38 位受訪者，但僅剩 6 份獎品」，試圖給您一種領先於其他人的感覺：



這是一個常見的把戲 – 除了可以增加急迫感和重要性 – 也是用禮物讓您踏入騙局的有用手法。

畢竟，最初的誘因就是您是被選中參加調查的 250 個人之一，但只要參加就有資格獲得禮物。

如果這是真的話，那麼得讓您先知道有多少人參加調查，以及禮物不會突然就被領光。

但是，現在只剩下 6 份禮品 (而且全世界被選中參加調查的 249 個人中，竟有 38 個在線上)。

請記住，如果您正參加一項問卷，但發現不太合理 (任何地方)，那麼您必須立即離開該網站，以免被騙走任何個人資訊。

合法公司進行的真正調查應會先進行清楚的說明，因此如果規則有變，那就是詐騙。

如同許多詐騙網站一樣，該網站列出了其他受訪者留下的評論：

但是，它們甚至不是收錢辦事的註冊使用者留下的謊言。這些評論完全是假的，只是被硬插進網頁中。

詐騙分子連在 Google Play 等網站上都有能力使用「分身帳號」發表假評論來帶風向，在自己控制的網站上發佈假評論有什麼難的！

好戲上場

當您上鉤後，就是騙子開始偷天換日的時候了。

我們在同一個電子郵件連結按了好幾次，每次跳出的畫面都不同，並且地址欄中的 URL 也有所不同。此時我們連線到的所有網頁都是 HTTPS 連結，在地址欄中都會顯示真的掛鎖標誌。

請記住，HTTPS 掛鎖只能告訴您連線已經加密以防監視，但不代表網頁中的資料為真。

在某次連線，我們突然從免費護膚產品升級，贏得了免費的 iPhone 11 Pro：

下一次我們再按下原始電子郵件中的連結，甚至還可以選擇高檔的 Android、iPhone、iPad 或遊戲主機。

請注意，一開始針對 250 名受訪者提供的獎品先剩下 6 個，然後又只剩下 1 個。騙子會這樣說：

您看似是幸運兒，只剩下一支手機 – 並請選擇手機顏色！

請注意，此時騙子甚至會要求您回傳您的電子郵件地址和密碼。

記住，當您只要提供電子郵件地址給別人，他們就可以寄郵件給您。

他們寄信時只需要自己的電子郵件密碼，而不是您的密碼：

騙局的最後一擊則是要求您支付象徵性的寄貨費用。通常費用不高，和手機本身價值 (超過 1000 美元) 相比，仍會讓您覺得禮物是「免費」的：

我們這裡沒有顯示出來，但在輸入信用卡詳細資訊 (網站會驗證卡號是否具有有效位數，但僅此而已) 之後，您便會被導向到 Google 的主搜尋頁面。

藉此，騙子連顯示假錯誤訊息來解釋為何交易沒有進行都免了。可以確保的是，他們很快就會使用您輸入的詳細資訊，因為您填寫在表格中的資料直接進了他們的口袋。

該怎麼辦？

提防明顯的假訊息 。真正的調查當然存在，您可以決定是否參加它們。但是除非一切 (就是所有事情) 在一開始就合理，否則就不要參加。拼字錯誤、日期錯誤和出乎意料之外的問題，您都應該視為警訊。如有疑問，請離開。

。真正的調查當然存在，您可以決定是否參加它們。但是除非一切 (就是所有事情) 在一開始就合理，否則就不要參加。拼字錯誤、日期錯誤和出乎意料之外的問題，您都應該視為警訊。如有疑問，請離開。 提防誘餌和技巧 。調查一開始可能看起來是真實的，因為騙子通常是從合法品牌複製它們。但是，當「遊戲規則」開始改變，目標開始改變後，就像本例中那樣，250 份獎品先剩下 6 個，最後再變成 1 個，請盡快離開網站。

。調查一開始可能看起來是真實的，因為騙子通常是從合法品牌複製它們。但是，當「遊戲規則」開始改變，目標開始改變後，就像本例中那樣，250 份獎品先剩下 6 個，最後再變成 1 個，請盡快離開網站。 天下沒有免費的 iPhone 。或是 Android 手機、平板電腦或筆記本電腦 。門都沒有。業者不會因為問你「他們以後是否應該繼續營業」，就送出 1000 美元的手機作為回報。他們不可能這麼做。請跟著您的頭腦走，而不是感情。

。門都沒有。業者不會因為問你「他們以後是否應該繼續營業」，就送出 1000 美元的手機作為回報。他們不可能這麼做。請跟著您的頭腦走，而不是感情。 在筆記型電腦或手機上使用安全產品 。Sophos Home (Windows 和 Mac) 和 Sophos Intercept X for Mobile (Android) 是免費的。這些產品可提升裝置的內建保護，在下載的程式和資料被使用之前掃描威脅，並防止瀏覽器連線到惡意或詐騙性網站。

。Sophos Home (Windows 和 Mac) 和 Sophos Intercept X for Mobile (Android) 是免費的。這些產品可提升裝置的內建保護，在下載的程式和資料被使用之前掃描威脅，並防止瀏覽器連線到惡意或詐騙性網站。 立即舉報個資被竊的信用卡。如果您將所有銀行資料輸入「付款頁面」，但發現這是一個騙局，請立即撥打您銀行的詐騙回報號碼。(翻到信用卡背面，就會看到正確的電話號碼)

P.S. 不要忘記，只在 Web 表單中輸入資料就會騙子得手，即使您不按 [提交] 按鈕，他們也可以「記錄」您在網頁中輸入的內容。

英文原文: https://nakedsecurity.sophos.com/2020/06/22/anatomy-of-a-survey-scam-how-innocent-questions-can-rip-you-off/?cmp=41723