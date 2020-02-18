XG Firewall v18 已经推出

XG Firewall v18 现已推出，其采用全新的 Xstream 架构，可提供极致的可见度、防护力和效能。

我们为该版本提供多种新的和增强功能，包括：

Xstream SSL 检查 – 取得对加密流量前所未有的可见性，无需降级即可支持 TLS 1.3，以及强大的政策工具以及卓越的效能。

以人工智能驱动的威胁情报 – 透过使用多个同级最佳的机器学习模型，以及对进入网络的可疑档案提供无与伦比的洞察力，可扩展您的保护范围，防范零时差威胁和新出现的勒索软件变种。

应用程序加速 – 透过将重要的应用程序流量放在穿越防火墙的fast path上，并将其可靠地路由到偏好的 WAN 联机，可以优化网络效能。

观看XG Firewall v18 概观影片了解强大新功能：

Sophos Central

XG Firewall v18 还支持下周将在 Sophos Central 上启用的所有新增中央管理、报告和部署选项：

群组防火墙管理 – 使用可以自动保持政策、对象和设定同步的群组，轻松保持防火墙的整体一致性。

中央报告 – 现在，您可以在 Sophos Central 中轻松取得所有防火墙的网络活动和深入信息，包含一些预先封装的报告，以及可以建立自定义报告的弹性化报告工具。

零接触部署 – 您可以轻松地在 Sophos Central 中设定一个新的防火墙，然后汇出设定并将其加载到一个随身碟中，让新的防火墙无需操作即可自动联机回 Sophos Central。

更多精彩功能！

此外，还有许多其他可以增强您的保护、可见度、管理操作和网络用途的新增功能：

同步 SD-WAN 具备同步安全功能，可透过您偏好的 WAN 连结可靠、准确地路由应用程序和用户的流量

防火墙、NAT 和 SSL 检查规则和政策现在更加强大、更弹性且更易于使用

即插即用的高可用性 (HA) 可轻松实现业务持续性并让您安心 – 只需将两台 XG 系列设备连接在一起，就可以立即上线并开始运作

实时流量监控可获得对现在消耗带宽的主机、应用程序和用户的概观

更多通知和警示确保您不会错过重要的网络安全事件，无论它是否与威胁、服务或重要的效能指标有关

如何取得 XG Firewall v18

与过去一样，拥有 XG Firewall 授权许可证的客户可以免费取得这项韧体更新。在接下来的几周内，这项韧体会自动推送到所有系统，您也可以随时透过 MySophos 手动进行更新。

请浏览 XG Firewall 社群部落格 取得完整的版本信息。

也请检查您目前的硬设备是否支持 v18。

充分发挥 XG Firewall 的最新功能

免费在线培训 – 所有 XG Firewall 客户都可以使用，我们的 delta 培训计划可协助您充分利用 XG Firewall v18 的新功能。

它将带领您了解自 v17.5 以来的主要增强功能，大约需要 90 分钟才能完成。开始使用 XG Firewall 培训计划。

客戶資源和操作說明影片 – 請務必瀏覽客户资源中心，取得最新的操作说明影片和文件连结、社群论坛、培训和其他资源。

以下是一些有用资源的连结：

刚接触 XG Firewall？

如果您不熟悉 XG Firewall，请浏览全新的 XG Firewall 网站，了解它如何提供全球最佳的网络可见度、保护和响应能力。