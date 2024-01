Sophos nomeada líder no Gartner®️ Magic Quadrant™️ 2023 para plataformas de proteção de endpoint

Temos o prazer de anunciar que a Sophos foi nomeada Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2023 para Plataformas de Proteção de Endpoint (EPP), marcando nosso 14º reconhecimento consecutivo como Líder nesta categoria.

Líder pela décima quarta vez consecutiva

O relatório deste ano fornece aos leitores uma avaliação abrangente das ofertas mais prevalentes do setor de prevenção de endpoint, detecção e resposta de endpoint (EDR), detecção e resposta estendida (XDR) e detecção e resposta gerenciada (MDR).​

A Sophos foi reconhecida no Gartner® Magic Quadrant™ para Plataformas de Proteção de Endpoint (EPP) desde a sua publicação inaugural em 2007, e acreditamos que o nosso foco contínuo numa abordagem de proteção em primeiro lugar é um fator chave que contribui para a nossa posição contínua como Líder em esta avaliação. Embora o cenário de ameaças tenha evoluído, a Sophos continuou a manter organizações de todos os tamanhos à frente até mesmo dos ataques mais avançados, com os clientes se beneficiando de inovações recentes e pioneiras no setor, como a Proteção Adaptativa contra Ataques, que permite dinamicamente maior proteção em resposta à detecção de um adversário ativo em dispositivos endpoint.

Acelerando a detecção e a resposta com compatibilidade estendida de terceiros

Aprimoramos significativamente nossas ofertas de XDR e MDR em 2023, incluindo integrações adicionais com uma ampla gama de ferramentas de segurança de terceiros, incluindo soluções de identidade, rede, firewall, e-mail, nuvem, produtividade e segurança de endpoint.

As integrações de terceiros para Sophos XDR e MDR proporcionam maior visibilidade das ameaças em todas as principais superfícies de ataque e permitem que as organizações obtenham um ROI mais alto de seus investimentos em tecnologia existentes. As detecções de segurança de produtos Sophos e não-Sophos são criadas, ingeridas, filtradas, correlacionadas e priorizadas – fornecendo mais valor de ferramentas de terceiros do que soluções que usam apenas telemetria para enriquecer as detecções de endpoints existentes.

A Sophos também estendeu a cobertura do serviço MDR para todo o conjunto de soluções de segurança da Microsoft. Mais de 500 especialistas em segurança da Sophos oferecem monitoramento, investigação e resposta liderada por humanos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para organizações que investiram no pacote de segurança da Microsoft.

Escolha dos clientes do Gartner® Peer Insights™

Nosso Quadrante Mágico do Gartner para reconhecimento de EPP segue a Sophos sendo nomeada Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Endpoint Protection Platforms pelo segundo ano consecutivo e Customers’ Choice para MDR no primeiro relatório neste segmento. A Sophos também foi um dos dez fornecedores reconhecidos no 2023 Gartner Market Guide for XDR. Acreditamos que estes reconhecimentos da Gartner são uma prova da qualidade da proteção e do serviço que oferecemos aos clientes Sophos.

Para descobrir por que a Sophos foi nomeada Líder no Gartner® Magic Quadrant™ para Plataformas de Proteção de Endpoint pela décima quarta vez consecutiva, leia o relatório completo em https://www.sophos.com/en-us/report/magic-quadrant -plataformas de proteção de endpoint

Gartner Magic Quadrant ™ for Endpoint Protection Platforms, Evgeny Mirolyubov, Max Taggett, Franz Hinner, Nikul Patel, 31st December 2023

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, Magic Quadrant and PEER INSIGHTS are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences, and should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.