Sophos nomeada líder em 2022 Gartner®️ Magic Quadrant™️ para plataformas de proteção de endpoint

Temos o prazer de anunciar que a Sophos foi, mais uma vez, nomeada líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2022 para plataformas de proteção de endpoint (EPP). Isso marca nosso 13º reconhecimento consecutivo como Líder.

Um líder, novamente

Acreditamos que um fator-chave que contribui para nossa posição de Líder contínua é nosso foco incansável na inovação. Enquanto as ameaças e os ambientes operacionais evoluíram nos últimos 13 relatórios, a Sophos continuou a manter os clientes à frente até mesmo dos ataques mais avançados.

Os serviços e produtos da Sophos são alimentados pelo Sophos X-Ops, nossa unidade de inteligência de ameaças entre domínios que reúne profundo conhecimento em todo o ambiente de ataque. Armados com esse profundo conhecimento, somos capazes de construir defesas poderosas e eficazes até mesmo contra as ameaças mais avançadas. Proteção incomparável contra ransomware, inteligência artificial de aprendizagem profunda, prevenção de exploits e atenuações de adversários ativos em nossa proteção de endpoint param ataques frios.

Avançando ainda mais nossa liderança em segurança cibernética com o recente lançamento do serviço Sophos MDR recém-aprimorado, a Sophos é o primeiro fornecedor de segurança de endpoint a fornecer MDR em seu próprio portfólio de produtos, bem como nas implantações de segurança existentes dos clientes. O Sophos MDR agora integra telemetria de endpoint, firewall, nuvem, identidade, e-mail e outras tecnologias de segurança de terceiros como parte do Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem, acelerando ainda mais a detecção e resposta a ameaças.

Serviço de MDR mais confiável

O Sophos MDR é o serviço MDR mais confiável do mundo, protegendo mais de 15.000 organizações contra ameaças avançadas que a tecnologia sozinha não pode impedir. Ele atende à crescente necessidade de serviços gerenciados flexíveis e opções de resposta a ameaças, atendendo clientes – desde pequenas empresas a grandes corporações – onde quer que estejam.

Saiba mais sobre nosso serviço e fale com nossos consultores de segurança para discutir como o Sophos MDR pode ajudá-lo.

Duplo reconhecimento é uma dupla honra

Nosso Gartner Magic Quadrant para reconhecimento EPP segue a Sophos sendo nomeada uma escolha dos clientes 2021 Gartner® Peer Insights™ para plataformas de proteção de endpoint.

Para nós, ser reconhecido no Gartner Magic Quadrant for EPP e nomeado como Gartner Peer Insights Customers’ Choice for EPP é uma grande honra e, acreditamos, um testemunho da qualidade de nossa proteção e serviço que fornecemos.

Leia o relatório completo em https://www.sophos.com/en-us/report/magic-quadrant-endpoint-protection-platforms

Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook, Chris Silva, 31 December 2022

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Endpoint Protection Platforms, By Peer Contributors, 25 November 2021

