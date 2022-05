Novo data center Sophos Central já está ativo no Brasil

Temos o prazer de anunciar que nosso mais novo data center Sophos Central entrou em operação no Brasil. O Sophos Central é a plataforma de gerenciamento baseada em nuvem que suporta nosso portfólio de produtos de segurança avançados e de última geração.



O data center do Brasil se junta aos nossos data centers de longa data nos EUA, Alemanha e Irlanda, bem como aos novos data centers que lançamos recentemente no Canadá, na Austrália, no Japão e na Índia.

Crescimento e dados

A implantação desses novos data centers atende a dois propósitos principais.

Primeiro: estamos crescendo! O que começou há quase uma década como uma plataforma baseada em nuvem humilde, mas inovadora, para gerenciar endpoints e servidores evoluiu para um centro de comando inteligente e cheio de dados para praticamente qualquer ativo de computação que uma empresa precisaria proteger.

Temos mais produtos, clientes e dados acionáveis ​​do que nunca, portanto, essa infraestrutura adicional fornece a capacidade de que precisamos para continuar crescendo no futuro.

Segundo: reconhecemos a importância de fornecer às organizações de todos os tamanhos, em todos os setores – público ou privado – a flexibilidade de poder armazenar, gerenciar e acessar dados do Sophos Central localmente a partir de data centers no país.

Esses novos datacenters fornecem soluções de soberania de dados para organizações com requisitos regulatórios ou de políticas nacionais ou locais estritos. Estamos constantemente explorando oportunidades para data centers adicionais em outras partes do mundo também.

Começando

No lançamento, o data center do Brasil oferece suporte aos nossos produtos de endpoint e servidor Intercept X – incluindo Sophos XDR – bem como nosso produto de criptografia de disco completo, nosso serviço Managed Threat Response e Cloud Optix*, com suporte adicional ao produto por vir.

Para solicitar o uso do data center do Brasil, você precisará ser um Parceiro Sophos usando o Partner Dashboard ou um Cliente Sophos usando o Enterprise Dashboard. Entre em contato com seu representante Sophos para obter mais informações e solicitar acesso.

*O Cloud Optix pode ser implantado e gerenciado a partir do data center do Brasil, mas os dados e a infraestrutura residem nos EUA.