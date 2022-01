Sophos ZTNA já está disponível!

Estamos começando o novo ano com um grande anúncio – um novo produto Sophos! Sophos ZTNA é lançado oficialmente hoje, fornecendo uma solução muito inovadora para conectar usuários remotos a aplicativos com segurança.

O produto certo na hora certa

Se você é uma das muitas organizações que gerenciam funcionários remotos e está preocupado com ransomware e ameaças, este produto chega na hora certa. E o Sophos ZTNA resolve uma das principais reclamações dos primeiros usuários: vários agentes.

Um agente, um console, um fornecedor

O Sophos ZTNA é único no sentido de que oferece uma solução de agente único para Zero Trust Network Access e proteção de endpoint de próxima geração com Intercept X.

Embora o Sophos ZTNA funcione com qualquer solução de endpoint, ele funciona melhor em conjunto com o Sophos Intercept X, fornecendo um único agente, gerenciado a partir de um único console, tudo de um único fornecedor.

Ele também aproveita o Synchronized Security Heartbeat para a integridade do dispositivo para permitir o acesso condicional e interromper as ameaças mortas em seu caminho. Juntos, o Sophos ZTNA e o Intercept X fornecem a melhor proteção ponta a ponta para seus funcionários remotos e os aplicativos e redes aos quais eles precisam se conectar.

Agora você pode solicitar o Sophos ZTNA – começando hoje – e permitir que sua força de trabalho remota se conecte com segurança aos seus aplicativos hospedados de uma forma elegante, simplificada e transparente.

Como começar

Fale com o seu parceiro Sophos preferido ou contacte-nos para solicitar uma chamada

Comece um teste gratuito de 30 dias no Sophos Central

Saber mais

Para saber mais sobre o Sophos ZTNA e como ele pode ajudá-lo, visite Sophos.com/ZTNA e confira estes recursos úteis:

Treinamento e assistência do produto

Consulte a documentação online – também disponível na seção Ajuda (canto superior direito da tela do console) no Sophos Central

Também temos um ótimo treinamento de produto disponível

Vá para os fóruns da comunidade para conteúdo adicional (como problemas conhecidos) e para interagir com outros participantes do EAP e a equipe Sophos

Um especial “Obrigado!” para aqueles de vocês que recentemente participaram do programa de acesso antecipado – seu acesso ao Sophos ZTNA continuará até o final de janeiro.