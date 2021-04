O Estado do Ransomware 2021

O relatório State of Ransomware 2021 revela uma série de mudanças na frequência e no impacto do ransomware no ano passado.

Com base nas conclusões de uma pesquisa independente com 5.400 gerentes de TI em organizações de médio porte em 30 países em todo o mundo, ela revela que 37% das organizações sofreram um ataque de ransomware nos últimos 12 meses – abaixo dos 51% em 2020.

Além disso, menos organizações sofreram criptografia de dados como resultado de um ataque significativo – de 73% em 2020 para 54% em 2021. Até agora, tudo bem.

No entanto, embora o número de organizações atingidas por ransomware tenha diminuído desde o ano passado, o impacto financeiro de um ataque mais que dobrou, passando de US $ 761.106 em 2020 para US $ 1,85 milhão em 2021. Isso provavelmente se deve, em parte, ao mova-se pelos invasores para ataques direcionados mais avançados e complexos, dos quais é mais difícil se recuperar.

Pagar não compensa

O número de organizações pagando o resgate para obter seus dados de volta aumentou no último ano, de 26% das organizações cujos dados foram criptografados em 2020 para 32% em 2021.

No entanto, o que os adversários deixam de mencionar nas notas de resgate é que a probabilidade de recuperar todos os seus dados após o pagamento é muito pequena: menos de um em 10 (8%) recuperou todos os arquivos criptografados.

Na verdade, em média, as organizações que pagaram o resgate receberam de volta apenas 65% de seus dados, com 29% recebendo não mais da metade de seus dados. Quando se trata de ransomware, não vale a pena pagar.

A pesquisa também revelou que a extorsão sem criptografia está aumentando. 7% dos entrevistados que foram atingidos por ransomware disseram que seus dados não estavam criptografados, mas foram resgatados de qualquer maneira, possivelmente porque os invasores conseguiram roubar suas informações. Em 2020, esse número era de apenas 3%.

Vencedores e perdedores

O relatório fornece uma visão sobre como diferentes países e setores foram afetados por ransomware no último ano, incluindo:

• A Índia relatou a maioria dos ataques de ransomware, com 68% dos entrevistados afirmando que foram atingidos no ano passado. Por outro lado, a Polônia (13%) e o Japão (15%) relataram os níveis mais baixos de ataque.

• Os vizinhos geográficos da Áustria e da República Tcheca são pólos opostos quando se trata de custos de recuperação de ransomware: os entrevistados austríacos relataram o custo de recuperação mais alto de todos os países pesquisados, enquanto os entrevistados tchecos relataram o mais baixo.

• Varejo e educação (ambos com 44%) foram os setores que relataram os níveis mais altos de ataque.

• O governo local é o setor com maior probabilidade de ter seus dados criptografados em um ataque de ransomware (69%).

Obtenha os resultados completos da pesquisa

Leia o State of Ransomware 2021 para obter as conclusões completas da pesquisa. Inclui conselhos sobre as melhores práticas dos defensores do Sophos para ajudá-lo a ficar protegido contra ransomware.

A pesquisa State of Ransomware 2021 foi conduzida por Vanson Bourne, um especialista independente em pesquisa de mercado, em janeiro e fevereiro de 2021. A pesquisa entrevistou 5.400 tomadores de decisão de TI em 30 países, nos EUA, Canadá, Brasil, Chile, Colômbia, México, Áustria, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Holanda, Bélgica, Espanha, Suécia, Suíça, Polônia, República Tcheca, Turquia, Israel, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Índia, Nigéria, África do Sul, Austrália, Japão, Cingapura, Malásia e Filipinas. Todos os entrevistados eram de organizações com entre 100 e 5.000 funcionários.

O Sophos Intercept X protege os usuários detectando as ações e comportamentos de ransomware e outros ataques.