Feitjes Vrijdag #8 – Roadshows bij jou in de buurt

Ook dit jaar organiseren wij weer roadshows bij jou in de buurt. Om precies te zijn komen wij naar acht plekken verspreid over heel de BeNeLux. Woon jij in de buurt van Amsterdam, Zwolle, Eindhoven, Rotterdam, Antwerpen, Gent, Brussel of Luxemburg? Dan heb je geluk, want dit zijn de plekken waar de events plaats vinden! En dan hebben we het nog niet eens over het leuke gedeelte gehad. De events worden georganiseerd van 8.00uur tot 10.00 uur in de ochtend. Wij verzorgen ontbijt en jij bent vervolgens tussen 10.00 uur en 11.00 uur weer op kantoor om je dag te beginnen met een goed gelegde bodem van eten en kennis op het gebied van IT security. Onderstaand zie je de data en de locaties waar wij aanwezig zijn. Tevens kan je je ook direct via de hyperlinks inschrijven voor de desbetreffende locatie.

Dinsdag 10 september – Amsterdam

Johan Cruijff Arena – 8.00 uur tot 10.00 uur

Registreer hier.

Woensdag 11 september – Zwolle

Lumen Hotel & Events – 8.00 uur tot 10.00 uur

Registreer hier.

Donderdag 12 september – Eindhoven

Novotel hotel Eindhoven – 8.00 uur tot 10.00 uur

Registreer hier.

Vrijdag 13 september – Rotterdam

SS Rotterdam – 8.00 uur tot 10.00 uur

Registreer hier.

Dinsdag 17 september – Brussel

Van der Valk Hotel – 8.00 uur tot 10.00 uur

Registreer hier.

Woensdag 18 september – Antwerpen

Brouwerij de Koninck – 8.00 uur tot 10.00 uur

Registreer hier.

Woensdag 25 september – Gent

Ghelamco Arena – 8.00 uur tot 10.00 uur

Registreer hier.

Donderdag 26 september – Luxemburg

Double Tree Hilton – 8.00 uur tot 10.00 uur

Registreer hier.

Wij hopen dat je even langs komt en een kopje koffie met ons komt drinken.

Tot snel!

Het Sophos Benelux team