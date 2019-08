Feitjes Vrijdag #7 – Sophos Security Day Nederland 2019

Sophos Security Day Nederland 2019 is weer een feit! Op 3 oktober wordt de zevende editie van dit event georganiseerd in de Fabrique in Utrecht. Voorgaande jaren kwamen honderden vendoren en IT-Resellers bij elkaar om kennis te vergaren over de laatste trends & ontwikkelingen binnen de cybersecurity branche, wat de visie van Sophos hierin is en uiteraard verzorgen we heerlijke versnaperingen en verassingen. Al met al, een leerzame, inspirerende en bovenal een gezellige dag die je niet wil missen.

Feitje voor de vrijdag

83% van de IT managers zeggen dat malware bedreigingen moeilijker zijn om te stoppen in vergelijking met vorig jaar. Waarom? Omdat cybercriminelen voor hun geavanceerde aanvallen verschillende technieken met elkaar verbinden, waarbij de meeste security producten nog in isolement werken.

Ofwel, het is tijd om te evolueren! En evolueren is moeilijk, maar wij leggen dit graag kort en bondig aan je uit met de tips die je veelal direct kan toepassen. Laat jezelf bijscholen en voorkomen dat hackers je voor zijn.

Het programma is momenteel in ontwikkeling. Het tijdschema is al wel bekend op de eventpagina. Wij zorgen dat deze continu bijgehouden wordt, zodat je als eerste op de hoogte bent van sprekers en acts. Uiteraard verklappen we niet alles en houden we bepaalde zaken voor ons, zodat je tijdens de dag zelf ook verrast wordt. Dat het programma nog niet volledig rond is, betekent niet dat je je nog niet kan registreren. Doe dat nu hier!

Wij hopen jou te zien op 3 oktober van 12.00 uur tot 18.00 uur in de Fabrique in Utrecht. Tot dan!

Ps. Hierbij nog een kleine opfrisser hoe de Sophos dag vorig jaar verliep: