PrintNightmare の脆弱性を阻止するには

PrintNightmare は、リモートコード実行を可能にしてしまう重大な Windows のゼロデイ脆弱性です。このバグは、エンドポイントおよびサーバーを含めた、サポートされているすべての Windows マシンに影響します。このバグの詳細については、Naked Security の記事をご覧ください。

2021 年 7 月 1 日現在、このバグを修正する公式のパッチは公開されていません。この脆弱性の深刻度を考えると、Microsoft はできるだけ早く修正プログラムをリリースするものと思われます。

SophosLabs では、優先事項として PrintNightmare に対する保護機能の生成に取り組んでいます。

対策

印刷スプーラーを可能な限りオフにしてください。 どうしてもオフにできない Windows マシンでは、印刷スプーラーサービスへのアクセスを可能な限り厳しく制限してください。 パッチを確認し、公開され次第直ちに適用してください。

印刷スプーラーを実行しているデバイスを特定する方法

Sophos EDR / Sophos XDR を使用して特定する

Sophos EDR や Sophos XDR をご利用のお客様は、Live Discover を使用して以下のクエリを実行することで、印刷スプーラーサービスが実行されているデバイスを迅速に特定できます。印刷スプーラーサービスが実行されている場合、そのコンピュータは PrintNightmare をはじめとするパッチ未適用の脆弱性にさらされている可能性があります。

SELECT display_name, status, start_type, user_account, CASE WHEN status = 'RUNNING' THEN ' Exposed to unpatched vulnerabilities inc. PrintNightmare' WHEN status = 'STOPPED' THEN ' NOT exposed to unpatched vulnerabilities inc. PrintNightmare' END AS SpoolerCheck, CASE WHEN start_type = 'AUTO_START' THEN 'Set Spooler to DISABLED or DEMAND_START' END AS ServiceCheck FROM services WHERE path = 'C:\Windows\System32\spoolsv.exe';

クエリは以下のようになります。

Sophos Central で管理されているソフォスの保護機能を使用しているお客様は、Sophos Central コンソール内の「無料トライアル」機能を使用して、Sophos EDR を 30 日間無料でアクティベートできます。

Windows SC (サービスコントロール) コマンドを使用して特定する

ご自分のコンピュータでスプーラーサービスが実行されているかどうかを確認するには、次のようにコマンドプロンプトウィンドウから Windows SC (サービスコントロール) コマンドを使用します。

C:\Users\duck>sc query spooler SERVICE_NAME: spooler TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS (interactive) STATE : 4 RUNNING (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN) WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0) SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0) CHECKPOINT : 0x0 WAIT_HINT : 0x0

再起動してもスプーラーが自動的に起動しないようにするには、次のようにします。

C:\Users\duck>sc config spooler start= disabled

なお、 start と = の間にはスペースを入れてはいけませんが、 = と disabled の間にはスペースを入れる必要があります。サービスを再構成するには、コマンドプロンプト (CMD.EXE) を管理者権限で起動する必要があります。

再起動すると、次のように表示されます。

C:\Users\duck>>sc query spooler SERVICE_NAME: spooler TYPE : 110 WIN32_OWN_PROCESS (interactive) STATE : 1 STOPPED WIN32_EXIT_CODE : 1077 (0x435) SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0) CHECKPOINT : 0x0 WAIT_HINT : 0x0

本記事は、追加情報が入り次第更新します。