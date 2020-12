SolarWinds への攻撃: 影響の有無を判別する方法

** 本記事は、SolarWinds breach: how to identify if you have been affected の翻訳です。最新の情報は英語記事をご覧ください。**

IT 監視のスペシャリストである SolarWinds は 12 月 13 日、「高度に洗練された手動のサプライチェーン攻撃の被害に遭いました (中略) 国家による攻撃の可能性が高いと見られます」と報告しました。

影響を受ける製品は、SolarWinds Orion のバージョン 2019.4 から 2020.2.1 です。

実行中の SolarWinds Orion バージョンにおける影響の有無を確認するには?

ソフォスをご利用のお客様は、実行中のバージョンが脆弱かどうかを複数の方法で確認できます。

Sophos MTR をご利用の場合

MTR チームは、保護されたすべてのお客様の環境を能動的に監視しており、影響を受けている場合にはすでに直接連絡を取って改善策を検討しています。

Sophos EDR をご利用のお客様

EDR をご利用のお客様は、以下の専用クエリを実行して影響を受けているバージョンかどうかを確認することができます (アップデートはこちらに掲載されます)。

SELECT name, version, install_location, publisher, uninstall_string, install_date FROM programs where name like 'SolarWinds Orion%2020.2' or name like 'SolarWinds Orion%2020.2.1%' or name like 'SolarWinds Orion%2019.4%';

さらに、EDR をご使用のお客様は、以下の悪意のある DLL SHA256 ハッシュもご確認ください。

32519b85c0b422e4656de6e6c41878e95fd95026267daab4215ee59c107d6c77

dab758bf98d9b36fa057a66cd0284737abf89857b73ca89280267ee7caf62f3b

eb6fab5a2964c5817fb239a7a5079cabca0a00464fb3e07155f28b0a57a2c0ed

c09040d35630d75dfef0f804f320f8b3d16a481071076918e9b236a321c1ea77

ac1b2b89e60707a20e9eb1ca480bc3410ead40643b386d624c5d21b47c02917c

019085a76ba7126fff22770d71bd901c325fc68ac55aa743327984e89f4b0134

ce77d116a074dab7a22a0fd4f2c1ab475f16eec42e1ded3c0b0aa8211fe858d6

a25cadd48d70f6ea0c4a241d99c5241269e6faccb4054e62d16784640f8e53bc

d3c6785e18fba3749fb785bc313cf8346182f532c59172b69adfb31b96a5d0af

c15abaf51e78ca56c0376522d699c978217bf041a3bd3c71d09193efa5717c71

d0d626deb3f9484e649294a8dfa814c5568f846d5aa02d4cdad5d041a29d5600

53f8dfc65169ccda021b72a62e0c22a4db7c4077f002fa742717d41b3c40f2c7

292327e5c94afa352cc5a02ca273df543f2020d0e76368ff96c84f4e90778712

abe22cf0d78836c3ea072daeaf4c5eeaf9c29b6feb597741651979fc8fbd2417

2ade1ac8911ad6a23498230a5e119516db47f6e76687f804e2512cc9bcfda2b0

db9e63337dacf0c0f1baa06145fd5f1007002c63124f99180f520ac11d551420

0f5d7e6dfdd62c83eb096ba193b5ae394001bac036745495674156ead6557589

Sophos EDR をご利用でない方は、30 日間の無料トライアルを有効にすれば、保護対象領域全体でクエリを実行することができます。

すでに Sophos Central を実行している場合は、コンソール内で直接無料トライアルを有効化します。メインナビゲーションの [MORE PRODUCTS] で [Free Trials] を選択し、Intercept X Advanced with EDR、Intercept X Advanced for Server with EDR、またはその両方を選択してください。

Sophos Central をお使いでない場合は、当社の Web サイトから無料トライアルを有効化してください。

ソフォスをご利用のすべてのお客様

SophosLabs は侵害を受けた SolarWinds コンポーネントについて以下のマルウェア対策検出を公開しました。

Mal/Sunburst-A

Troj/SunBurst-A

Troj/Agent-BGGA

Troj/Agent-BGGB

Troj/Agent-BGFZ

これらの検出が 1 つ以上確認される場合、攻撃を受ける可能性があります。

SophosLabs は、既知の第 2 段階のバックドアコンポーネントについても以下の検出を公開しています。

Mal/Sunburst-B

Troj/Agent-BGGC

これらの検出が 1 つ以上確認される場合、標的型攻撃の被害を受けている可能性が高いため、追加の対策を講じる必要があります。

注意: 以下のリンクより、スキャン除外の設定をご確認ください。 https://twitter.com/ffforward/status/1338785034375999491

SophosLabs は、攻撃における実際の悪用段階から、C&C トラフィックを識別する IPS シグネチャの公開を進めています。Sophos XG Firewall で監視する IPS シグネチャの一覧は以下の通りです。

56662 – MALWARE-CNC Win.Backdoor.Sunburst inbound connection attempt

56660 – MALWARE-CNC Win.Backdoor.Sunburst outbound connection attempt

56665 – MALWARE-CNC Win.Backdoor.Sunburst outbound connection attempt

56661 – MALWARE-CNC Win.Backdoor.Sunburst outbound connection attempt

これらの検出が 1 つ以上確認される場合、標的型攻撃の被害を受けている可能性が高いため、追加の対策を講じる必要があります。

ソフォスは、関連するすべての IP とドメインインジケーターをブロックしました。

また、これらの攻撃に使用された SolarWinds の証明書を無効にしました。

Sophos Application Control は、SolarWinds Orion のすべてのバージョンを「SolarWinds MSP Agent」として検出します。Application Control はオプション設定です。有効にする方法については、ヘルプガイド (リンク先: 英語) を参照し、ブロックするアプリのリストに SolarWinds を追加してください。

SophosLabs はこの攻撃の調査を継続し、必要に応じて追加の保護を提供していきます。

影響を受ける場合の対策

侵害を受けたバージョンを実行している場合、影響のある SolarWinds サーバーをネットワークから隔離することをお勧めします。

また、影響を受けるすべての SolarWinds サーバーを再構築して、現在利用可能な Orion Platform のバージョン 2020.2.1 HF 2 をインストールすることをお勧めします。詳細は https://www.solarwinds.com/securityadvisory を参照してください。

インシデント対応のための追加のガイダンスを近日中に公開する予定です。必要に応じてセキュリティ部門やパートナーに連絡し、アドバイスやサポートを受けてください。

Sophos と SolarWinds

https://news.sophos.com/en-us/2020/12/14/solarwinds-playbook/ (英語) にも掲載しています。またインシデント対応に加えて、SolarWinds インフラストラクチャの予防フォレンジックも実施した結果、現時点の評価においてソフォスは今回の攻撃における標的ではありませんでした。 ソフォスは SolarWinds Orion の顧客です。SolarWinds から通知を受けてすぐにインシデント対応を開始しました。措置を実施した過程については、これから脅威に対応する方々への推奨事項として(英語) にも掲載しています。またインシデント対応に加えて、SolarWinds インフラストラクチャの予防フォレンジックも実施した結果、現時点の評価においてソフォスは今回の攻撃における標的ではありませんでした。

更新履歴

2020-12-18 22:35 UTC 「ソフォスと SolarWinds」のセクションを更新。

2020-12-18 16:28 UTC 「Sophos EDR をご利用のお客様」セクションに、新しい悪意のある DLL SHA256 ハッシュを追加。

2020-12-16 14:03 UTC マルウェア対策の検出に Troj/SunBurst-A を追加。

2020-12-16 12:40 UTC Orion Platform のバージョン 2020.2.1 HF 2 が利用可能である旨を追加。

2020-12-16 12:27 UTC Sophos MTR チームが、影響を受けるすべての MTR のお客様に連絡済みである旨を追加。

2020-12-15 22:04 UTC 第2段階バックドアコンポーネント用の Sophos の検出名とC&Cトラフィック用の XG IPS シグネチャを追加。

2020-12-15 21:00 UTC 新たなソフォスの検出を追加。ハッシュを追加。監視すべきシグネチャを追加。

2020-12-15 12:24 UTC 除外設定を確認するための注意書きを追加。

2020-12-15 12:06 UTC Application Control ヘルプガイドへのリンクを追加し、Application Control はオプション設定であり、有効にする必要がある旨を追加。

2020-12-15 09:30 UTC ソフォスの検出リストに Mal/Sunburst-A を追加、Sophos AppControl の検出機能を提供し、関連するすべての IP とドメインインジケーターをブロックした旨を追加、 3 つのハッシュを追加、プレイブックへのリンクを追加。

2020-12-14 18:54 UTC SophosLabs がこれらの攻撃に使用された、侵害を受けたSolarWinds 証明書を無効にした旨を追加。