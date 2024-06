Rapport MSP (Managed Service Providers) Perspectives 2024

Cliquez sur l’image pour accéder gratuitement au rapport

Les entreprises se tournent de plus en plus vers les MSP (Managed Service Providers) pour obtenir le soutien expert nécessaire afin de sécuriser leur organisation face aux inévitables cyberattaques. Illustrant l’accélération des besoins en matière de MSP, Canalys prévoit que le chiffre d’affaires des services managés augmentera d’au moins 14 % en 2024*.

Sur ce marché en développement rapide, les opportunités en termes de croissance pour les MSP (Managed Service Providers) sont considérables. Notre premier rapport MSP Perspectives 2024 identifie les plus grands défis auxquels sont confrontés ces derniers ainsi que les opportunités pour développer davantage leurs activités et leur rentabilité.

Qu’il s’agisse de réduire les frais généraux quotidiens grâce à la consolidation des plateformes de gestion, d’optimiser l’engagement avec les fournisseurs MDR et de tirer parti de l’interaction entre les cyberdéfenses et la cyberassurance, le rapport met en évidence les opportunités pour les MSP (Managed Service Providers) de faire progresser leurs activités tout en améliorant la protection de leurs clients contre les ransomwares et autres menaces.

Enquête réalisée auprès de 350 MSP (Managed Service Providers) dans quatre pays

Le rapport MSP Perspectives 2024 partage les résultats d’une enquête indépendante menée en mars 2024 auprès de 350 MSP aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie.

Le rapport fournit une nouvelle vision de la réalité des opérations MSP aujourd’hui, en se concentrant sur cinq domaines clés de l’activité de ces derniers : outils RMM et PSA ; gestion de la cybersécurité ; services MDR ; défis et risques perçus ; et impact de la cyberassurance.

Lisez le rapport pour explorer l’intégralité des conclusions et découvrez, ci-dessous, certains des principaux enseignements.

MSP (Managed Service Providers) : Principaux défis et risques

L’enquête a révélé que le plus grand défi quotidien auquel sont confrontés les MSP est de se tenir au courant des dernières solutions/technologies de cybersécurité (mentionné par 39 % des personnes interrogées). Les MSP ont également indiqué que l’embauche de nouveaux analystes en cybersécurité pour suivre le développement de la clientèle et le rythme des dernières cybermenaces figurait parmi leurs principaux défis.

Les données montrent également que le manque de compétences internes en matière de cybersécurité est perçu par les MSP comme le plus grand risque pour leur propre entreprise et pour les organisations de leurs clients. Ils considèrent également le vol des données d’accès et d’identifiants ainsi que les vulnérabilités non corrigées comme les trois principaux risques pour leurs clients.

Comme le déclare Scott Barlow, vice-président MSP chez Sophos :

“La rapidité en termes d’innovation sur le champ de bataille de la cybersécurité signifie qu’il est plus difficile que jamais pour les MSP de faire face aux menaces et aux cyber-contrôles conçus pour les stopper. Si l’on ajoute à ce constat une pénurie mondiale de compétences, qui rend infiniment plus difficile pour de nombreux MSP d’attirer et de retenir des ressources telles que des analystes en cybersécurité, il n’est pas surprenant que les MSP se sentent incapables de suivre le rythme et l’évolution du paysage des menaces”.

Rationalisation des partenariats

Les MSP rationalisent leurs partenariats en matière de cybersécurité, travaillant généralement avec un petit nombre d’éditeurs pour sécuriser leurs clients. L’étude a révélé que plus de la moitié (53 %) des MSP travaillaient avec seulement un ou deux éditeurs de cybersécurité, et 83 % en utilisent entre un et cinq.

Compte tenu des efforts et des frais généraux liés à l’exploitation de plusieurs plateformes, les MSP estiment qu’ils pourraient réduire leur temps de gestion quotidien de 48 % s’ils pouvaient gérer tous leurs outils de cybersécurité à partir d’une seule et même plateforme.

Les services MDR

En réponse au paysage complexe des menaces actuel, il existe une demande croissante en matière de services MDR (Managed Detection and Response) afin de fournir une couverture permanente. Actuellement, 81 % des MSP proposent un service MDR, et presque tous les MSP (97%) qui ne proposent pas actuellement une solution MDR prévoient de l’ajouter à leur portefeuille dans les années à venir.

66 % des MSP font appel à un éditeur tiers pour fournir le service MDR et 15 % supplémentaires le font en associant leur propre SOC à un éditeur tiers. En tête de liste des fonctionnalités essentielles d’un fournisseur MDR tiers se trouve la capacité de fournir un service de réponse aux incidents 24h/24 et 7j/7.

Accélération du développement des MSP avec le programme Sophos MSP

Les données montrent que les MSP renforcent leur offre et réduisent leurs frais généraux en fusionnant les plateformes qu’ils utilisent et en s’engageant avec des fournisseurs MDR tiers pour élargir leurs offres de services.

Sophos offre aux MSP un portefeuille complet de services et de solutions de sécurité de pointe, entièrement managés, tous gérés via la plateforme de sécurité Sophos Central. Des défenses innovantes et adaptatives et un système de cybersécurité MSP complet offrent une cyber-confiance qui favorise le succès.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sophos.com/msp ou bien demandez une démo MSP Experience.

* Canalys MSP Trends 2024 report

Billet inspiré de MSP Perspectives 2024 Report, sur le Blog Sophos.