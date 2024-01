Gartner®️Magic Quadrant™ : Sophos nommé Leader dans la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms)

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a été nommé Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2023 pour la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms) : rappelons que Sophos est nommé ‘Leader’ pour la 14ème année consécutive dans cette catégorie.

Leader pour la quatorzième année consécutive

Le rapport de cette année fournit aux lecteurs une évaluation complète des offres les plus répandues du secteur en matière de prévention endpoint, EDR (Endpoint Detection and Response), XDR (Extended Detection and Response) et MDR (Managed Detection and Response).

Sophos est reconnu par le Gartner® Magic Quadrant™ dans la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms) depuis sa première publication en 2007, et nous pensons que notre stratégie visant à utiliser de manière continue une approche axée sur la protection est un facteur clé expliquant notre positionnement permanent en tant que Leader dans cette évaluation. Alors que le paysage des menaces a évolué, Sophos continue de permettre aux entreprises, de toutes tailles, de garder une longueur d’avance sur les attaques les plus avancées, avec des clients bénéficiant d’innovations récentes telles que la protection adaptative contre les attaques (Adaptive Attack Protection), qui propose une protection renforcée et dynamique en réponse à la détection d’un adversaire actif sur les appareils endpoint.

Accélération de la détection et de la réponse grâce à une compatibilité tierce étendue

Nous avons considérablement amélioré nos offres XDR et MDR en 2023, notamment grâce à des intégrations supplémentaires avec une vaste gamme d’outils de sécurité tiers et des solutions de sécurité au niveau de la gestion des identités, du réseau, du pare-feu, de la messagerie, du Cloud, de la productivité et des systèmes endpoint.

Les intégrations tierces pour Sophos XDR et MDR offrent une meilleure visibilité des menaces au niveau de toutes les surfaces d’attaque majeures et permettent aux entreprises d’obtenir un retour sur investissement (ROI) plus élevé concernant leurs investissements technologiques existants. Les détections de sécurité des produits Sophos et non-Sophos sont créées, ingérées, filtrées, corrélées et priorisées, offrant ainsi plus de valeur ajoutée à partir d’outils tiers que les solutions qui utilisent uniquement la télémétrie pour enrichir les détections endpoint existantes.

Sophos a également étendu la couverture du service MDR à l’ensemble de la suite de solutions de sécurité Microsoft. Plus de 500 experts en sécurité Sophos proposent une surveillance, des investigations et des réponses, pilotées manuellement 24h/24 et 7j/7, aux entreprises qui ont investi dans la suite de sécurité Microsoft.

Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice

Cette distinction reçue de la part du Gartner Magic Quadrant dans la catégorie EPP fait suite à la nomination de Sophos comme Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice dans la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms) pour la deuxième année consécutive et Customers’ Choice pour les solutions MDR dans le tout premier rapport produit pour ce segment spécifique. Sophos était également l’un des dix éditeurs reconnus dans le ‘2023 Gartner Market Guide for XDR’. Nous pensons que ces diverses distinctions émises par Gartner témoignent de la qualité de la protection et du service que nous fournissons aux clients Sophos.

Pour découvrir pourquoi Sophos a été nommé Leader par le Gartner® Magic Quadrant™ dans la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms) pour la quatorzième année consécutive, lisez le rapport complet en vous rendant sur la page dédiée.

Billet inspiré de Sophos named a Leader in 2023 Gartner®️ Magic Quadrant™️ for Endpoint Protection Platforms, sur le Blog Sophos.