G2 désigne Sophos comme Leader dans les catégories Endpoint Protection, EDR, XDR, Firewall et MDR

G2 vient de publier ses rapports Fall 2023, et Sophos est le seul éditeur de cybersécurité nommé Leader dans les rapports G2 Grid® pour les catégories Endpoint Protection Suites, Endpoint Detection and Response (EDR), Extended Detection and Response (XDR), Firewall Software et Managed Detection and Réponse (MDR). De plus, les utilisateurs G2 ont également classé Sophos N°1 Global pour les solutions MDR et Firewall.

Validation indépendante faite par les clients Sophos

Les distinctions et classements G2 sont basés sur des avis de clients indépendants et vérifiés sur G2.com, la plus grande marketplace de logiciels et la plus importante plateforme d’évaluation par les pairs au monde. Dans les rapports Fall 2023 de G2, Sophos a été nommé ‘Overall Leader’ dans cinq catégories, ainsi que Leader dans 10 Grids de segments de marché individuels :

Endpoint Protection Suites : Overall, Enterprise, Mid-Market et Small Business Grids

EDR : Overall et Mid-Market Grids

XDR : Overall et Mid-Market Grids

Firewall : Overall, Enterprise, Mid-Market et Small Business Grids

MDR : Overall, Enterprise et Mid-Market Grids

Nous sommes ravis que nos services et produits aient été reconnus par nos clients et nous les remercions pour leur confiance.

Offrir, aujourd’hui, une défense en profondeur aux entreprises

Alors que les adversaires sont devenus plus sophistiqués et insaisissables que jamais, les défenseurs doivent mettre en œuvre une stratégie de défense en profondeur qui inclut la protection, la détection et la réponse, et ce à chaque point de la chaîne d’attaque pour couvrir l’ensemble de leur environnement. Cette approche multicouche doit inclure la sécurité des systèmes endpoint, des réseaux, de la messagerie et du Cloud, ainsi que des services de chasse et de remédiation des menaces gérés par des experts en sécurité.

Le fait que les professionnels IT/sécurité reconnaissent Sophos comme Leader dans ces catégories clés est la preuve que Sophos fournit le meilleur ensemble de produits et services mais aussi le plus complet pour répondre aux exigences de la cybersécurité moderne.

De manière unique, tous les clients Sophos sont protégés par Sophos X-Ops, une task force conjointe qui regroupe une expertise approfondie au niveau de l’environnement d’attaque, en allant des chasseurs de menace de première ligne aux experts en réponse aux incidents en passant par des spécialistes en malwares et en IA. Ensemble, ils fournissent des informations inégalées sur la manière avec laquelle les menaces sont créées, diffusées et fonctionnent en temps réel. Grâce à cette compréhension globale, Sophos peut construire des défenses puissantes et efficaces contre les menaces les plus avancées.

Validation supplémentaire faite par des clients et des analystes

En plus de notre reconnaissance G2, les solutions Sophos sont largement reconnues par les clients et la communauté des analystes, notamment :

Sophos Endpoint

Nommé Leader par le Gartner® Magic Quadrant™ 2022 dans la catégorie Endpoint Protection Platforms pour la 13ème année consécutive.

Sophos Extended Detection and Response (XDR)

Reconnu comme Overall Leader N°1 dans Omdia Universe pour la catégorie Comprehensive Extended Detection and Response (XDR).

Sophos Firewall

Nommé Gartner® Customers’ Choice™ 2022 dans la catégorie Network Firewalls avec une note de 4,7/5 sur Gartner Peer Insights.

sur Gartner Peer Insights. Reconnu comme Strong Performer par The Forrester Wave.

Sophos Managed Detection and Response (MDR)

Nommé Gartner® Customers’ Choice™ 2023 dans la catégorie Services MDR (Managed Detection and Response) avec une note de 4,8/5 sur Gartner Peer Insights.

sur Gartner Peer Insights. Considéré comme faisant partie des meilleures solutions (Top Performer) par 2022 MITRE Engenuity ATT&CK Evaluation dans la catégorie Managed Services.

Améliorez vos cyberdéfenses avec Sophos

Comme le montrent les classements G2, Sophos offre une étendue et une qualité de protection inégalées. Nos solutions de pointe pour les systèmes endpoint, les réseaux, la messagerie, le Cloud et les opérations de sécurité protègent plus de 550 000 entreprises contre les cybermenaces avancées, notamment les ransomwares.

Que vous cherchiez à mettre à niveau votre pare-feu, à améliorer les défenses de vos systèmes endpoint, à rationaliser et à accélérer vos investigations de menaces ou à ajouter une détection et une réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7 pilotées par des experts, nous pouvons vous aider.

Nos produits sont individuellement excellents, mais tout leur potentiel se révèle lorsqu’ils fonctionnent ensemble. Les clients utilisant à la fois Sophos Intercept X Endpoint et Sophos Firewall signalent systématiquement qu’ils sont en mesure de doubler l’efficacité de leur équipe IT/cybersécurité et de réaliser une réduction allant jusqu’à 85 % du nombre d’incidents de sécurité nécessitant une investigation. Avec Sophos, vous pouvez construire une stratégie de sécurité à long terme et en toute confiance. Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez aujourd’hui et quels que soient vos objectifs, Sophos peut vous aider à obtenir des résultats supérieurs en matière de cybersécurité.

Pour obtenir plus d’informations sur nos services et produits, contactez votre partenaire ou interlocuteur Sophos et visitez notre site Web.

Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences et ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

Billet inspiré de G2 Names Sophos a Leader for Endpoint Protection, EDR, XDR, Firewall, and MDR, sur le Blog Sophos.