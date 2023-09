Construire une politique d’utilisation pour l’IA Générative

En tant que l’un des principaux éditeurs mondiaux de cybersécurité, nous recevons de nombreuses demandes visant à partager des conseils sur les meilleures pratiques et politiques en matière de cybersécurité qui pourraient apporter une véritable valeur ajoutée pour le plus grand bien de tous en aidant les entreprises à se protéger contre les menaces numériques. En partageant les connaissances accumulées par Sophos en matière de cybersécurité, notre objectif est de contribuer à créer un front unifié dans la lutte contre les cyberattaques.

Bien que nous prévoyions de partager beaucoup de contenu au fil du temps, le premier document que nous allons partager est un guide sur l’élaboration d’une politique d’utilisation en matière d’IA Générative. L’adoption rapide de l’IA Générative est très prometteuse en matière d’innovations qui peuvent à terme déboucher sur de nouvelles opportunités pour de nombreuses entreprises et individus. Cette tendance s’accompagne également de risques ; dont certains sont bien compris aujourd’hui, mais d’autres émergent à peine ou restent à découvrir. Ainsi, toute entreprise développant de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus avec l’IA Générative doit disposer d’une politique d’utilisation appropriée. Une bonne politique peut devenir un catalyseur organisationnel, garantissant ainsi que les nouvelles technologies prometteuses telles que GenAI soient adoptées en toute sécurité.

Nous mettons ce document à la disposition de toute entreprise qui souhaiterait en bénéficier. Nous avons créé un nouvel emplacement sur le Sophos Trust Center que nous avons appelé “Cybersecurity Guidance” (Conseils de Cybersécurité) et vous y trouverez le framework pour élaborer une politique d’utilisation de l’IA Générative.

Une politique d’utilisation délibérée et bien conçue peut aider une entreprise à promouvoir l’innovation en utilisant la technologie d’IA Générative tout en gérant les risques et en facilitant les changements à mesure que le paysage évolue. Nous pensons que la transparence et le partage des connaissances, des expériences et des stratégies nous aident tous à garder une longueur d’avance sur l’évolution des menaces, protégeant ainsi les données sensibles et l’infrastructure numérique sur laquelle nous nous appuyons.

Billet inspiré de Building a Use Policy For Generative AI, sur le Blog Sophos.