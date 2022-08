Sophos nommé leader mondial dans la catégorie UEM (Unified Endpoint Management)

Nous sommes ravis d’annoncer que, pour la troisième année consécutive, Sophos a été nommé Leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Unified Endpoint Management Software for Small and Midsize Businesses 2022 Vendor Assessment (Doc #US48325522, May 2022).

L’IDC MarketScape a évalué 18 éditeurs en fonction de la manière avec laquelle leurs capacités de gestion et de sécurité des appareils répondaient aux besoins des petites et moyennes entreprises.

Nous pensons que l’une des principales raisons expliquant la position de Sophos est la façon dont notre offre UEM (Unified Endpoint Management) est liée de manière unique à Sophos XDR. En stockant les événements et informations mobiles dans le Data Lake Sophos XDR, les clients bénéficient d’une meilleure visibilité sur les événements qui se produisent dans leur environnement.

Toutes les données de nos produits compatibles XDR : endpoint, serveur, pare-feu, messagerie, Cloud, et désormais mobile, sont stockées ensemble, ce qui permet aux clients de détecter les activités suspectes et de lancer des investigations au niveau de l’ensemble du parc IT.

Grâce à l’intégration d’outils d’automatisation des flux de travail, Sophos UEM peut également piloter des actions de réponse automatisées, permettant à notre capacité UEM (Unified Endpoint Management) d’être utilisée comme un point d’exécution pour remédier aux violations repérées, aux activités suspectes ou aux malwares détectés sur les appareils.

L’IDC MarketScape a souligné que : “en se concentrant principalement sur les PME et les entreprises de taille intermédiaire, la vaste gamme de produits de cybersécurité, de mise en réseau et d’analyse de Sophos offre aux clients un large éventail d’opportunités d’intégration avec son produit UEM, renforçant ainsi l’offre de gestion dans le cadre d’une plateforme de sécurité/gestion Sophos plus grande”.

Sophos Central est notre plateforme de cybersécurité unifiée, permettant aux clients de gérer et de sécuriser leurs appareils aux côtés de chacune de nos autres solutions de protection Next-Gen. La consolidation en une plateforme Cloud unique permet d’améliorer la visibilité et la sécurité au niveau du parc dans son intégralité tout en réduisant les efforts d’administration.

Pour en savoir plus sur Sophos Mobile ou bien pour l’essayer gratuitement, rendez-vous sur Sophos.com/Mobile.

Billet inspiré de Sophos named a worldwide leader in unified endpoint management (UEM), sur le Blog Sophos.