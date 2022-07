Sophos nommé “Customer’s Choice” par Gartner Peer Insights dans la catégorie Network Firewalls

Les clients ont fait leur choix et ont désigné Sophos “Customers’ Choice” dans la catégorie Network Firewalls sur Gartner Peer® Insights™.

Sur les 359 avis clients vérifiés, les clients recommandent massivement Sophos, avec une note moyenne de 4,7 sur 5, au 28 février 2022. Dans l’ensemble, Sophos est le mieux noté parmi tous les éditeurs cités, avec au moins 150 avis.

De plus, Sophos est le seul nommé “Customers’ Choice” dans la catégorie Network Firewalls par les clients du secteur public, de l’administration publique et de l’éducation, et il est également nommé “Customers’ Choice” par les moyennes entreprises et les clients des secteurs manufacturier et des services, ainsi que les clients d’Asie/Pacifique et de la région EMEA.

Basée uniquement sur des avis de clients indépendants rigoureusement évalués par Gartner, nous pensons que cette nomination témoigne de la protection inégalée, de la visibilité supérieure, de la gestion simplifiée et de l’excellent rapport qualité-prix que Sophos Firewall offre chaque jour aux clients du monde entier.

Double reconnaissance

Sophos est le seul éditeur à avoir été désigné comme “Customers’ Choice” dans les DEUX catégories “2021 Voice of the Customer : Endpoint Protection Platforms” et “2022 Voice of the Customer : Network Firewalls”.

Grâce à notre écosystème de cybersécurité adaptatif (ACE : Adaptive Cybersecurity Ecosystem), les clients bénéficient de solutions de sécurité, parmi les plus puissantes disponibles, qui leur permettent de protéger les systèmes endpoint, les charges de travail, les réseaux, le Cloud et les messageries. De plus, cet ensemble est géré via une plateforme Cloud unifiée et alimentée par la threat-intelligence collective mise à disposition par nos opérations de sécurité, nos Sophos Labs et experts Sophos AI.

Découvrez les témoignages de plus de 500 clients de Sophos Firewall

Gartner Peer Insights se fait le porte-parole des entreprises clientes validées qui se sont exprimées de manière indépendante. Parmi les commentaires récents, citons :

Il s’agit là que de quelques retours sur plus de 500 avis de clients Sophos Network Firewall consultables sur le site Gartner Peer Insights. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos clients qui ont partagé leurs commentaires ; nous apprécions vraiment votre temps et votre confiance.

Sophos Firewall optimise votre protection réseau

Sophos Firewall offre une protection et des performances puissantes, même pour les environnements réseau les plus exigeants, avec des avantages que vos clients ne peuvent obtenir avec aucun autre pare-feu :

Il expose les risques cachés – Sophos Firewall est beaucoup plus efficace pour exposer les risques cachés que d’autres solutions, grâce à un tableau de bord visuel, des rapports détaillés intégrés basés dans le Cloud et une visibilité unique sur les risques.

Il bloque les menaces inconnues – Avec Sophos Firewall, bloquer les menaces inconnues est plus simple, plus rapide et plus efficace qu’avec tout autre pare-feu, grâce à une inspection TLS avancée à haute performance et à un ensemble de capacités de protection avancées faciles à installer et à administrer.

Il répond automatiquement aux incidents – Avec la Sécurité Synchronisée, Sophos Firewall répond automatiquement aux incidents sur le réseau grâce à la fonction Security Heartbeat qui partage en temps réel des informations entre vos protections Sophos Endpoint et Sophos Firewall.

Sophos Firewall s’améliore avec SFOS v19

Sophos Firewall continue de se renforcer avec notre dernière version dotée de Xstream SD-WAN, d’un VPN haute performance et de nouvelles capacités de recherche puissantes pour optimiser encore plus la protection et les performances de votre réseau. Si vous utilisez déjà Sophos Firewall, assurez-vous de consulter les dernières informations sur la version et de lancer une mise à niveau dès aujourd’hui !

Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences avec les éditeurs répertoriés sur la plateforme. Ces avis ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. Le “Customers’ Choice” de Gartner Peer Insights constitue les opinions subjectives d’évaluations, de notations et de données d’utilisateurs finaux individuels appliquées à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés et ne constituent pas une approbation de leur part.

Le badge “Customers’ Choice” de Gartner Peer Insight est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses affiliés, et est utilisé ici avec autorisation. Tous droits réservés. Le “Customers’ Choice” de Gartner Peer Insights constitue les opinions subjectives d’évaluations, de notations et de données d’utilisateurs finaux individuels appliquées à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés et ne constituent pas une approbation de leur part.

Billet inspiré de Sophos Named a Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Network Firewalls, sur le Blog Sophos.