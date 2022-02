Sécurité Cloud : Sophos reconnu et mentionné sur la liste Cloud 100 du CRN pour 2022

En tant que leader mondial de la sécurité Cloud, nous avons été reconnus et mentionnés par le CRN®, une marque de The Channel Company, sur sa liste annuelle des ‘Coolest Cloud Companies’. Cette liste récompense les fournisseurs de technologie Cloud révolutionnaires dans cinq catégories clés, notamment la cybersécurité.

Reconnu pour prévenir 70% des incidents de cybersécurité subis par les meilleures universités du monde et les plus grandes entreprises du classement Fortune 500, il n’a jamais été aussi critique pour ces organisations d’adopter des services Cloud, d’optimiser la posture de sécurité, de bloquer les menaces avancées et de disposer de ressources expertes pour surveiller la sécurité de ces environnements 24h/24 et 7j/7.

“Sophos est le meilleur de sa catégorie en termes d’étendue et de profondeur de gamme de solutions de cybersécurité innovantes qui optimisent la protection contre les menaces les plus sophistiquées et les plus complexes jamais vues auparavant”, a déclaré Scott Barlow, Vice President Global MSP and Cloud Alliances chez Sophos.

Notre approche combine la prévention, la détection et la réponse au niveau des systèmes endpoint, les charges de travail Cloud, les réseaux, la configuration et la conformité, avec des services MDR (Managed Detection and Response), disponibles 24h/24 et 7j/7 pour sécuriser les données, prévenir les vulnérabilités de manière proactive et bloquer les menaces avancées.

Au cours de l’année écoulée, nous avons étendu nos capacités dans tous les domaines suivants :

Engagement au niveau du Channel

Chaque année, les entreprises figurant sur la liste ‘CRN Cloud 100‘ sont reconnues comme des fournisseurs Cloud avant-gardistes ayant démontré une détermination sans faille à travailler avec des partenaires Channel. Notre engagement au niveau du Channel et notre innovation continue en matière de développement de produits et de services permettent aux partenaires de mieux protéger leurs clients et de progresser au sein d’un écosystème composé de menaces et d’infrastructures en constante évolution : à savoir mieux protéger les données au niveau des systèmes endpoint et des réseaux, et ce quel que soit l’environnement.

Ces initiatives incluent le relancement du programme Sophos Cloud Security Provider (CSP) afin d’offrir une formation, une reconnaissance et des incitations financières pour aider les partenaires à convaincre leurs clients d’utiliser ou de migrer vers le Cloud public. Nous avons été le premier éditeur de sécurité Next-Gen à lancer un programme spécialement conçu pour aider les partenaires à profiter de cette opportunité de générer du chiffre d’affaires additionnel et faire en sorte que l’achat et la gestion de nos produits dans Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Oracle Cloud Infrastructure soit adaptés au Channel.

La modernisation des achats en matière de cybersécurité via les marketplaces Cloud est un autre aspect clé de notre engagement au niveau du Channel et de nos clients, garantissant ainsi que nos partenaires puissent continuer à fournir le meilleur service, et ce quelle que soit l’entreprise. La sécurité Cloud de Sophos est disponible sur AWS Marketplace pour aider les clients à améliorer les processus d’achat afin de s’adapter à la rapidité du Cloud tout en maintenant la gouvernance, tout en permettant aux clients de continuer à acheter via leur partenaire Sophos habituel sur AWS Marketplace.

Bénéficiez d’une démonstration de la sécurité Cloud de Sophos dès maintenant ou bien si vous souhaitez obtenir plus d’informations, rendez-vous sur Sophos.com/Cloud.

L’adhésion au programme partenaire Sophos Cloud Security Provider est gratuite en vous rendant sur Sophos.com/CSP.

Billet inspiré de Sophos recognized on CRN’s Cloud 100 list for 2022, sur le Blog Sophos.