Intégration de Sophos EDR et Sophos XDR dans une seule et même offre

Ces dernières comprenaient des évolutions de notre offre EDR, l’introduction de Sophos Data Lake et le lancement de Sophos XDR (Extended Detection and Response) avec des intégrations au niveau de nos produits pare-feu et de messagerie.

Ces nouvelles fonctionnalités permettent à nos clients de rechercher l’historique des événements même lorsqu’une machine est hors ligne, d’utiliser les détections réseau suspectes au niveau du pare-feu afin d’investiguer les hôtes suspects, d’examiner les tentatives de phishing et bien plus encore. Les équipes Threat hunting et celles en charge des opérations IT réduiront leur temps de détection en ayant une vue d’ensemble sur ce qui se passe au sein de leur environnement. Lorsqu’un élément suspect sera détecté, les investigations seront alors plus rapides et plus faciles, réduisant ainsi le temps de réponse global.

Nous sommes convaincus que le moment est venu de proposer à nos clients ces nouvelles capacités.

Nous annonçons donc aujourd’hui l’intégration des fonctionnalités EDR et XDR dans une seule et même offre. Intercept X Advanced with EDR deviendra Intercept X Advanced with XDR et Intercept X Advanced for Server with EDR deviendra Intercept X Advanced for Server with XDR. Les clients Sophos MTR bénéficieront également automatiquement de cette nouvelle offre sans modification tarifaire.

Tous les clients EDR existants recevront automatiquement la fonctionnalité XDR et la conservation standard dans Sophos Data Lake passera de sept jours à trente jours au niveau de l’historique des données. Les clients qui disposent déjà d’un système EDR Endpoint ou Server bénéficieront d’une meilleure expérience : à savoir de nouvelles fonctionnalités de détection et de réponse ainsi qu’une conservation de données supplémentaire. Tous les clients EDR disposant de Sophos Firewall ou de Sophos Email pourront désormais profiter d’une visibilité multi-produit. De plus, ces nouvelles fonctionnalités seront proposées à nos clients sans frais supplémentaires !

Ce changement sera en phase avec la fin de commercialisation de Central Endpoint Protection (CEP) et l’introduction d’Intercept X Essentials, qui simplifiera également nos offres tout en renforçant la sécurité que nous offrons à nos clients.

La gamme Sophos Endpoint

Billet inspiré de Integrating Sophos EDR and Sophos XDR in a single offering, sur le Blog Sophos.