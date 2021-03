IDC MarketScape nomme Sophos ‘Leader’ dans la catégorie UEM pour les PME

Nous sommes ravis d’annoncer que, pour la deuxième année consécutive, Sophos a été nommé Leader dans IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management (UEM) for SMB 2021 Vendor Assessment (doc # US46965720, janvier 2021).

Le rapport IDC MarketScape a évalué la gestion des appareils et les capacités de sécurité de plusieurs éditeurs, et a nommé Sophos Leader. En plus de mettre en évidence les capacités de prévention des menaces d’Intercept X for Mobile, le rapport souligne les avantages de la consolidation au niveau de la gestion et de la protection des appareils au sein d’une seule et même console.

Le rapport a souligné que :

“Le portfolio adjacent de Sophos en matière de produits de sécurité et réseau/accès sécurisé s’harmonise bien avec les offres EMM/UEM, permettant à une petite équipe ou à un seul administrateur IT d’avoir une source centralisée pour les achats et le support, et d’unifier tous les aspects de la sécurité et de la gestion des appareils”.

Notre plateforme de gestion basée dans le Cloud, Sophos Central, permet aux entreprises de sécuriser leurs mobiles, endpoints, serveurs et réseaux via une seule et même console.

Sophos Mobile, partie intégrante de Sophos Central, assure la gestion et la sécurité des appareils pour iOS, Android, Windows 10, macOS et Chrome OS. En plus des puissantes capacités UEM, les clients bénéficient de la fonctionnalité MTD (Mobile Threat Defense), leader du secteur, qui protège contre les menaces liées aux appareils, au réseau et aux applications.

Visitez Sophos.com/Mobile pour en savoir plus sur Sophos Mobile et tester cette solution gratuitement.

Billet inspiré de IDC MarketScape names Sophos a Leader in UEM for SMB for the second year in a row, sur le Blog Sophos.