3 manières de sécuriser la transformation numérique de votre secteur avec SD-WAN

Alors que de nombreuses entreprises planifient de manière proactive de telles évolutions et adoptent ces changements de manière stratégique, il y aura toujours des moments où elles seront prises par surprise. La transformation numérique soudaine et inévitable (DX) provoquée par la pandémie COVID-19 reste un bon exemple.

Dans un effort pour suivre le rythme de cette nouvelle normalité, plusieurs entreprises, notamment celles du secteur de la santé, de l’éducation et du retail (vente au détail), ont adopté des modèles commerciaux numériques de télétravail et de type Cloud-delivered, déplaçant ainsi leurs charges de travail commerciales vers plusieurs Clouds et adoptant des applications SaaS pour être plus compétitives et davantage centrées sur le client.

Ainsi, les responsables IT et les CXO de plusieurs entreprises sont actuellement occupés à virtualiser les centres de données, les bureaux professionnels et les sites distants afin d’adopter et de développer un modèle d’entreprise distribué, qui est la première condition pour une stratégie DX réussie.

Cependant, au fur et à mesure que les entreprises mettent en œuvre ces améliorations fondamentales, beaucoup considèrent que l’architecture réseau traditionnelle est un défi majeur pour une initiative DX. De plus, avec la disparition rapide du réseau Edge traditionnel, cédant la place au Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN), la cybersécurité traditionnelle doit également faire l’objet d’une refonte.

En s’appuyant sur des solutions SD-WAN dans le cadre d’un système de cybersécurité interconnecté, votre entreprise peut tirer pleinement parti de la transformation numérique et atteindre la cyber-résilience en ces temps de changements importants.

Voici comment votre entreprise peut bénéficier d’une implémentation SD-WAN sécurisée :

1. Améliorez les performances et la visibilité du trafic pour profiter des avantages au-delà de la seule réduction des coûts

Au début du SD-WAN, les arguments en faveur de cette technologie se concentraient largement sur le remplacement des réseaux MPLS pour réaliser des économies au niveau des coûts d’exploitation et de connectivité.

En fait, le SD-WAN sécurisé offre bien plus qu’une simple réduction des coûts. Il permet de mieux prioriser les applications métier critiques et de maintenir la qualité de session pour le trafic au niveau des solutions hautement prioritaires telles que l’utilisation de la messagerie Office 365, du CRM, de la vidéo et de la VoIP/communications unifiées.

C’est un domaine dans lequel XG Firewall et Sophos Synchronized Security offrent un avantage incroyable grâce à la visibilité sur les applications, au routage et à la qualité de service des applications clés.

Le contrôle synchronisé des applications (Synchronized Application Control) propose une visibilité à 100% sur les applications en réseau, offrant un avantage significatif dans l’identification des applications critiques sur les réseaux distribués. Le SD-WAN synchronisé, une fonction de Synchronized Security, tire parti d’une clarté et d’une fiabilité accrues au niveau de l’identification des applications qui vient avec le partage des informations au niveau du contrôle synchronisé des applications entre les endpoints gérés par Sophos et XG Firewall.

2. Passez au multi-Cloud

Avec le SD-WAN sécurisé, une entreprise numérique peut adopter une stratégie multi-Cloud afin d’améliorer la disponibilité des applications, les performances et l’expérience de l’utilisateur final.

Par exemple, les établissements d’enseignement peuvent suivre le rythme de l’évolution des technologies éducatives et déployer des ressources de qualité en matière de formation et d’apprentissage sur plusieurs Clouds. De même, un organisme de soins de santé peut facilement permettre l’utilisation de nouvelles technologies et applications de santé telles que la télésanté, les solutions de diagnostic basées dans le Cloud et la télémédecine.

Alors que le SD-WAN concernant une implémentation multi-Cloud bénéficie déjà de plusieurs cas d’usage dans le secteur, il convient de noter que toute initiative DX nécessite le déploiement d’une sécurité Cloud appropriée. Selon notre rapport sur l’état de la sécurité du Cloud 2020, 70% des entreprises sont victimes d’incidents de cybersécurité dans le Cloud public, lesquels sont notamment liés à des ransomwares, des attaques de malwares, des données exposées, des comptes compromis et des tentatives de cryptojacking.

Bien que les solutions de réseau SD-WAN offrent une sécurité intégrée, un nombre croissant d’entreprises cherchent à intégrer des capacités de sécurité SD-WAN avancées. C’est là que Sophos XG Firewall offre une solution de connectivité et de sécurité réseau puissante et flexible pour chaque type de réseau, notamment les Clouds publics, privés et hybrides au niveau d’un scénario SD-WAN distribué géographiquement.

3. Offrez plus d’agilité à votre réseau

La plus grande motivation qui anime la plupart des initiatives DX en cours est de créer des réseaux qui peuvent évoluer rapidement afin de répondre aux besoins changeants d’une entreprise, c’est pourquoi le modèle traditionnel en étoile (hub-and-spoke) ne peut plus fonctionner. De nombreuses entreprises ne voient plus le besoin de centres de données monolithiques et de canaux de connectivité plus grands pour créer un réseau professionnel nodal unique dédiés aux sites distants et aux succursales.

Les entreprises se tournent donc de plus en plus vers des applications Cloud natives et se déploient dans des environnements multi-Cloud tels qu’Amazon AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform pour rendre les ressources facilement accessibles aux travailleurs distants, aux succursales, aux partenaires et aux clients sans avoir à effectuer une opération de backhauling au niveau du trafic vers un centre de données centralisé.

En extrayant les logiciels et les services virtuels de l’infrastructure physique sous-jacente, le SD-WAN permet d’atteindre des niveaux de flexibilité et d’automatisation plus importants, avec une complexité réduite afin d’effectuer les changements de réseau nécessaires. Sophos XG Firewall et les appareils SD-RED permettent aux différents secteurs de connecter facilement et en toute sécurité des bureaux distants, des appareils et des ressources Cloud.

Enfin, la solution de sécurité Sophos SD-WAN facilite le Zero-Touch Edge et la connectivité des succursales, avec des tunnels VPN sécurisés et un chiffrement de niveau professionnel afin de connecter en toute sécurité les sites distants et les succursales via une configuration réseau distribuée.

Conclusion

Une infrastructure réseau hautement flexible et extensible est vitale pour répondre aux exigences des efforts DX continus et aux besoins futurs des entreprises et des clients. Alors que de plus en plus d’entreprises se préparent à profiter de l’infrastructure SD-WAN, la sécurisation du nouveau réseau, des applications SaaS et des charges de travail Cloud devient une priorité en matière de sécurité. Sophos s’est engagé à faciliter la transformation numérique menée via le SD-WAN pour ses clients et continue d’investir dans les capacités de sécurité, d’orchestration et de connectivité SD-WAN.

