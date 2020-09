Sophos MTR (Managed Threat Response) : une étape importante vient d’être franchie

Nous avons lancé Sophos MTR ( Managed Threat Response), notre service de traque, de détection et de réponse aux menaces géré par l’homme, 24h/24 et 7j/7, il y a 11 mois à peine.

L’ensemble des actions réalisées pendant cette période est la preuve irréfutable que notre stratégie de fusion entre la technologie, l’humain et les processus, pour agir en tant qu’extension des équipes de sécurité et IT des entreprises, est une stratégie gagnante. Et ce n’est qu’un début !

Nous sommes très fiers d’annoncer que nous venons de dépasser les 1000 clients protégés par Sophos MTR, soulignant ainsi le besoin profond d’expertise en sécurité au niveau de tous les marchés verticaux, de tous les secteurs, et de toutes les industries.

Dans ce contexte chaotique de pressions sociales et économiques induites par la pandémie, les professionnels de l’IT ont continué à réaliser ce qui semblait impossible : à savoir faire plus avec moins, et ce de manière isolée.

Aider les travailleurs à distance à atteindre leurs objectifs de manière efficace et sécurisée est une tâche des plus compliquées. Avant cette pandémie, il y avait déjà une pénurie mondiale de professionnels qualifiés en cybersécurité : un manque en termes de main-d’œuvre estimé à 4,07 millions. Sécuriser une entreprise n’a jamais été une mission simple, et le climat actuel n’a fait qu’aggraver l’impact de cette pénurie.

En tant que leader de la cybersécurité des systèmes Endpoint, du réseau et du Cloud, nous sommes extrêmement chanceux. En effet, là où la plupart des entreprises ont du mal à embaucher et à fidéliser des professionnels de la sécurité, nous sommes résilients face à ce genre de difficulté en raison du large périmètre au sein duquel nous nous déployons.

Lorsque nos employés se dirigent vers la machine à café (quoique désormais virtuelle), ils parlent de sécurité avec d’autres personnes travaillant dans la cybersécurité. Lorsqu’ils ont besoin de conseils, ils peuvent parler directement avec des anciens du secteur et des experts au sein des équipes MTR, des SophosLabs et de l’ensemble de notre organisation.

Lorsqu’ils sont à la recherche d’un nouveau défi, ce défi existe déjà dans nos divers groupes de recherche, de développement et de service, ainsi qu’au sein de la diversité de notre paysage client. C’est un environnement qui attire et permet de développer les meilleurs acteurs de ce secteur, en alimentant un cercle vertueux constitué d’optimisations successives entre la technologie et les opérateurs humains.

C’est un honneur d’avoir la confiance et la responsabilité de contribuer à protéger tant d’entreprises à travers le monde en si peu de temps. C’est une étape importante qui nous permet de sécuriser encore plus de clients qu’auparavant et de manière toujours plus efficace. Mais ce succès n’est qu’un début !

Billet inspiré de A milestone for Managed Threat Response, sur le Blog Sophos.