Tests menés par SE Labs : Intercept X obtient un score de 100%

Nous sommes ravis d’annoncer qu’Intercept X a obtenu un score de 100% concernant sa précision globale lors des tests de protection des Entreprises, PME et Particuliers, menés par SE Labs.

Que vous souhaitiez protéger vos employés au travail ou bien chez eux avec leurs proches, vous bénéficierez d’une protection exceptionnelle avec la technologie Intercept X.

La meilleure protection Endpoint au monde

Intercept X est la sécurité Endpoint la plus efficace du marché, offrant la protection la plus avancée que n’importe quelle autre, intégrée dans une seule et même solution.

L’IA s’appuyant sur la technologie deep learning excelle dans la détection et la neutralisation de menaces jamais vues auparavant. La protection anti-ransomware bloque les processus de chiffrement malveillants et restaure les fichiers affectés en leur permettant de retrouver un état sécurisé et non chiffré. Des défenses avancées contre les attaques sans fichier (fileless), basées sur la mémoire, protégeront votre entreprise contre les dernières menaces obfusquées utilisant des scripts.

Intercept X propose également des fonctionnalités EDR (Endpoint Detection and Response), afin de pouvoir mener une traque des menaces en profondeur et mettre en place une hygiène concernant les opérations de cybersécurité au niveau de vos systèmes endpoint et de vos serveurs. Intercept X propose également un service managé (MTR) qui vous donne accès à une équipe Sophos de spécialistes en cybersécurité qui recherchera les menaces et prendra pour vous les mesures appropriées.

Une innovation permanente

Notre équipe d’experts en cybersécurité améliore constamment les puissantes fonctionnalités d’Intercept X. Depuis le début de cette année, nous avons déjà intégré :

Une protection AMSI : une protection renforcée contre les attaques sans fichier (fileless), telles que les scripts PowerShell obfusqués.

: une protection renforcée contre les attaques sans fichier (fileless), telles que les scripts PowerShell obfusqués. Un système de prévention des intrusions qui permet de protéger les appareils contre les attaques réseau (actuellement en accès anticipé).

qui permet de protéger les appareils contre les attaques réseau (actuellement en accès anticipé). EFSGuard, CTFGuard et bien plus encore.

Essayez gratuitement Intercept X

Tester les puissantes fonctionnalités d’Intercept X n’a jamais été aussi simple. Profitez d’un essai gratuit de 30 jours ou bien si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur Sophos.com.

Pendant une durée limitée, les clients Sophos peuvent ajouter Sophos Home Edition sans frais supplémentaires.

Accédez aux résultats détaillés des tests menés par SE Labs : Entreprise | PME | Particulier.

Billet inspiré de Intercept X gets 100% in SE Labs testing, sur le Blog Sophos.