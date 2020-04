Fleeceware : ne laissez pas ces applications espionner votre iPhone

Depuis que nous avons commencé à écrire l’an dernier sur cette tendance malveillante, que nous avons d’ailleurs appelée fleeceware, mettant en scène des applications mobiles et ciblant les utilisateurs, le nombre d’applications que nous avons découvertes et qui utilisent cette pratique n’a fait qu’augmenter. Dans les deux premiers articles que nous avions écrits sur ces applications fleeceware, nous avions traité de diverses applications Android présentes dans le Play Store officiel et qui facturaient des abonnements à des tarifs très élevés concernant des applications de qualité ou d’utilité pour le moins douteuses.

Au cours de cette dernière série de recherches, nous avons trouvé plus de 30 applications que nous considérons être de type fleeceware dans l’App Store officiel d’Apple.

Beaucoup de ces applications facturent des abonnements à des tarifs avoisinant les 30€ par mois ou les 10€ par semaine après une période d’essai de 3 ou 7 jours. Dans le cas où une potentielle victime décidait de s’engager en payant cet abonnement pour une durée d’un an, ce dernier au final lui coûterait respectivement 330€ ou 432€, et ce pour une seule application.

Comme nous l’avons vu auparavant, la plupart de ces applications fleeceware sont des éditeurs d’images, des services de type horoscope/voyance/chiromancie, des scanners de code QR/codes-barres et des applications de retouche photo à base de filtres pour modifier de manière fantaisiste vos selfies.

Beaucoup de ces applications ne disposent pas de fonctionnalités extraordinaires qui ne sont déjà présentes dans de nombreuses autres applications, dont la plupart sont vraiment gratuites. La véritable valeur apportée aux clients sur le long terme est ici discutable, comme stipulé dans les Directives de Révision de l’App Store d’Apple concernant les abonnements aux applications, section 3.1.2 (a).

Quand “gratuit” ne signifie pas vraiment gratuit

La plupart des applications fleeceware que nous voyons sont présentées dans l’App Store en tant qu’applications “gratuites“, mettant ainsi ces applications en porte-à-faux vis à vis de la section 2.3.2 des Directives de Révision de l’App Store, qui obligent les développeurs à s’assurer que leurs “descriptifs d’application, captures d’écran, et autres aperçus indiquent clairement si des éléments, niveaux, abonnements, etc. nécessitent des achats supplémentaires”.

Si vous pensez qu’une de ces applications est gratuite et que vous l’installez, l’application affiche alors une notification “d’essai gratuit” immédiatement lors du premier lancement de l’application. Cette notification invite l’utilisateur à fournir les détails de sa carte de paiement. Dans certains cas, la plupart des fonctionnalités vraiment utiles offertes par l’application ne seront utilisables que si vous souscrivez l’abonnement. Certains utilisateurs peuvent s’inscrire pour s’abonner sans lire les petits caractères, lesquels précisent pourtant le coût réel des abonnements.

Les applications fleeceware classées parmi les plus rentables

Bien que l’App Store d’Apple ne publie pas le nombre de téléchargements pour une application donnée au niveau de la liste des applications dans la boutique, la société suit de près la rentabilité de ses applications. Bon nombre de ces applications fleeceware sont répertoriées parmi les celles les plus rentables au moment de la rédaction de cet article. Il est donc juste de dire que ces dernières génèrent d’importants revenus pour les développeurs, et pour Apple qui prélève une commission de l’ordre de 30% au cours de la première année.

Les conditions d’un abonnement Lucky Life affichées dans un texte gris clair.

Zodiac Master Plus, l’une des applications présentes sur notre liste fleeceware, est classée 11ème application la plus rentable. Une autre application, nommée Lucky Life – Future Seer, génère plus de revenus que le très célèbre Britbox, l’un des services de télévision en streaming par abonnement le plus populaire du Royaume-Uni.

Deux des applications les plus rentables dans la catégorie Lifestyle proposent des abonnements à des tarifs élevés.

Une source externe estime les revenus de l’App Store, qui comprend tous les types d’achats, à 13 milliards de dollars (environ 12 milliards d’euros) en 2018, et ce uniquement aux États-Unis.

Après un an, Apple prélève 15% et la part du développeur augmente à 85% du prix de l’abonnement.

La tendance fleeceware largement favorisée par les publicités

Si vous vous demandez pourquoi les utilisateurs sont amenés à installer des applications fleeceware, c’est probablement à cause de la publicité. Ces applications sont mises en avant sur diverses plateformes populaires, notamment dans des vidéos YouTube ou sur des plateformes sociales comme Instagram, TikTok, et même dans des publicités qui sont intégrées dans d’autres applications.

Lorsque les utilisateurs visitent la page de l’application dans l’App Store, ils trouvent un nombre élevé d’avis cinq étoiles. Bien que nous n’ayons aucune preuve qu’il s’agisse d’avis douteux ou surévalués artificiellement, il s’agit là d’un autre indicateur utilisé par l’App Store pour prendre des mesures contre les développeurs. Ces publicités offrent un important retour sur investissement, compte tenu des frais d’abonnement élevés.

Mais tous les commentaires ne sont pas positifs concernant ces produits. Voici quelques exemples d’avis négatifs émanant d’utilisateurs qui illustrent bien comment ces annonces attirent ces derniers vers ce type d’applications.

Avis négatifs et utilisateurs vulnérables

Ces applications ont également de nombreux avis négatifs, à une seule étoile, émanant d’utilisateurs se plaignant de la difficulté d’annuler les abonnements et d’obtenir des remboursements. Il convient de noter qu’une bonne partie provient d’ailleurs de propriétaires d’iPhone et d’iPad qui se demandent pourquoi des applications avec ce type de comportement existent sur l’App Store officiel d’Apple.

Dans un cas, un utilisateur a déposé une réclamation pour avoir été facturé 148£ (environ 157€) sur une période de 5 mois, après que son enfant s’est accidentellement abonné à l’une de ces applications, sans s’être aperçu suffisamment rapidement du niveau des frais d’abonnement.

Les avis négatifs pour certains de ces produits sont sans pitié.

IOS et Android sont confrontés au problème des applications fleeceware

Le phénomène fleeceware est un problème sur les plateformes mobiles Android et iOS. La liste ci-dessous est représentative des applications fleeceware que nous avons pu observer au moment d’écrire ces lignes. Les éditeurs d’applications ont également la possibilité d’introduire de nouvelles applications fleeceware en publiant de nouvelles applications avec les mêmes politiques d’abonnement, ou en convertissant une application précédemment gratuite en fleeceware en modifiant le profil de l’application dans l’App Store, bien que la politique des développeurs Apple interdit cette pratique.

Les utilisateurs doivent rester vigilants et examiner attentivement les conditions d’achat ou de “souscription” aux applications promues via des publicités intégrées à l’application. Si 30€ par semaine vous semble cher pour de l’astrologie, un lecteur de codes-barres ou une application qui vous montrera à quoi vous ressemblerez à 80 ans, n’allez pas plus loin et partez donc à la recherche d’une autre application.

Comment annuler vos abonnements

Si vous possédez l’une de ces applications fleeceware et que vous souhaitez modifier ou annuler votre abonnement, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

iOS

Voici comment vous pouvez le faire sur un iPhone comme décrit dans la page support d’Apple.

Ouvrez l’application Réglages. Appuyez sur votre nom, puis sur Abonnements*. Appuyez sur Abonnements et choisissez celui que vous souhaitez gérer. Vous ne voyez pas l’abonnement que vous recherchez ? Choisissez une autre option d’abonnement ou appuyez sur Annuler l’abonnement. Si vous ne voyez pas Annuler l’abonnement, l’abonnement a expiré ou a déjà été annulé et ne sera donc pas renouvelé.

* Si vous ne voyez pas Abonnements dans l’application Réglages, appuyez sur iTunes Store et App Store à la place. Appuyez sur votre identifiant Apple (qui est généralement votre adresse email), puis appuyez sur Afficher l’identifiant Apple. Connectez-vous, faites défiler jusqu’à Abonnements, puis appuyez sur Abonnements.

Android

Voici les instructions pour annuler les abonnements aux applications Android à partir de la page support de Google Play Store :

Sur votre téléphone ou tablette Android, ouvrez le Play Store.

Vérifiez que vous êtes connecté au bon compte Google. Sur la gauche, cliquez sur Mes abonnements. Appuyez sur l’abonnement à annuler. Cliquez sur Gérer> Annuler l’abonnement. Suivre les instructions

Liste des applications fleeceware

* Meilleur classement basé sur l’historique des classements des applications iPhone les plus rentables de Sensor Tower dans leur catégorie spécifique entre le 9 décembre 2020 aux États-Unis.

** Données Sensor Tower, dans le monde entier, en janvier 2020.

Billet inspiré de Don’t let fleeceware sneak into your iPhone, sur le Blog Sophos.