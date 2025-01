Sophos Cybersecurity on Tour Bilbao

La inteligencia artificial está transformando rápidamente el ámbito de la ciberseguridad, permitiendo grandes avances, pero también planteando nuevos retos.

Acompáñanos al Cybersecurity on Tour en Bilbao. Analizaremos los últimos avances impulsados por la IA, las aplicaciones emergentes y su impacto en el panorama de ciberamenazas. En esta jornada estudiaremos el futuro de la ciberseguridad mientras observamos cómo se utiliza la IA tanto en las estrategias de ataque, como en la mejora de las ciberdefensas.

También conocerás en exclusiva los últimos avances del portflolio de Sophos, con especial atención a las novedades de nuestra tecnología de firewall. Además, podrás escuchar expertos del sector hablar sobre tendencias, comportamientos de los adversarios y el estado actual de la ciberseguridad.

Te esperamos el próximo 4 de marzo en Bilbao, una jornada donde mostraremos cómo la unión de personas, procesos y tecnología son la clave en el futuro de su estrategia de ciberseguridad para obtener resultados de seguridad más sólidos y eficaces.

Agenda

9:30 AM – 10:00 AM Café de bienvenida

10:00 AM – 10:15 AM Ciberdefensas en la era de IA

10:15 AM – 11:05 AM Evolución de las SecOps: El arte de Detener las Amenazas

11:05 AM – 11:40 AM Nuestros clientes cuentan su Experiencia

11:40 AM – 12:30 PM What’s new? What’s next?

12:30 PM – 1:30 PM Brunch

El evento tendrá lugar el 4 de marzo en:

SILO Bilbao

Olabeaga Kaia, 21, Basurtu-Zorrotza

48013 Bilbo, Bizkaia

Regístrate ya