ConnectWise alerta sobre dos vulnerabilidades

Si hay una versión local en tu entorno y ya está en 23.9.8 o posterior, no corres ningún riesgo y no es necesario que tomes ninguna otra medida.

Si existe una versión local en tu entorno y no es la 23.9.8 o posterior, procede a actualizarla a la versión más reciente.

Si no es local y estás alojado en la nube, no corres ningún riesgo y no es necesario que tomes ninguna otra medida.