Sophos nombrado Líder en el Gartner®️ Magic Quadrant™️ 2023 para Plataformas de Protección de Endpoints

Nos complace anunciar que Sophos ha sido nombrado Líder en el Gartner®️ Magic Quadrant™️ 2023 para Plataformas de Protección de Endpoints (EPP) , lo que supone nuestro decimocuarto reconocimiento consecutivo como Líder en esta categoría.

Líder por decimocuarta vez consecutiva

El informe de este año ofrece a los lectores una evaluación exhaustiva de las ofertas de prevención de endpoints, detección y respuesta de endpoints (EDR), detección y respuesta ampliadas (XDR) y detección y respuesta gestionadas (MDR) más extendidas del sector.

Sophos ha sido reconocida en el Gartner®️ Magic Quadrant™️ para Plataformas de Protección de Endpoints (EPP) desde su publicación inaugural en 2007, y creemos que nuestro enfoque continuado de la protección como prioridad es un factor clave que contribuye a nuestra posición continuada como Líder en esta evaluación. Aunque el panorama de las amenazas ha evolucionado, Sophos ha seguido manteniendo a organizaciones de todos los tamaños por delante incluso de los ataques más avanzados y nuestros clientes se han beneficiado de innovaciones recientes pioneras en el sector, como la Protección Adaptable contra Ataques, que permite aumentar la protección de forma dinámica en respuesta a la detección de un adversario activo en dispositivos endpoint.

Acelerar la detección y la respuesta con una mayor compatibilidad con terceros

Hemos mejorado significativamente nuestras ofertas XDR y MDR en 2023, incluyendo integraciones adicionales con una amplia gama de herramientas de seguridad de terceros, como soluciones de seguridad de identidad, red, firewall, email, cloud, productividad y endpoints.

Las integraciones de terceros para Sophos XDR y MDR proporcionan una mayor visibilidad de las amenazas en todas las superficies de ataque clave y permiten a las organizaciones obtener un mayor ROI de sus inversiones en tecnología existentes. Las detecciones de seguridad de los productos de Sophos y de otros fabricantes se crean, ingieren, filtran, correlacionan y priorizan, lo que proporciona más valor de las herramientas de terceros que las soluciones que solo utilizan la telemetría para enriquecer las detecciones de endpoints existentes.

Sophos también ha ampliado la cobertura del servicio MDR a todo el conjunto de soluciones de seguridad de Microsoft. Más de 500 expertos en seguridad de Sophos ofrecen supervisión, investigación y respuesta humana 24/7 a las organizaciones que han invertido en la suite de seguridad de Microsoft.

Elección de los clientes de Gartner® Peer Insights™

Nuestro reconocimiento en el Gartner®️ Magic Quadrant™️ para EPP sigue al nombramiento de Sophos como Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice para Plataformas de Protección de Endpoints por segundo año consecutivo y Customers’ Choice para MDR en el primer informe de la historia en este segmento. Sophos también fue uno de los solo diez proveedores reconocidos en la Guía de Mercado de Gartner 2023 para XDR. Creemos que estos reconocimientos de Gartner son un testimonio de la calidad de la protección y el servicio que ofrecemos a los clientes de Sophos.

Para saber por qué Sophos ha sido nombrado Líder en el Gartner®️ Magic Quadrant™️ para Plataformas de Protección de Endpoints por decimocuarta vez consecutiva, lee el informe completo en https://www.sophos.com/en-us/report/magic-quadrant-endpoint-protection-platforms .

Gartner Magic Quadrant ™ for Endpoint Protection Platforms, Evgeny Mirolyubov, Max Taggett, Franz Hinner, Nikul Patel, 31 de diciembre de 2023

