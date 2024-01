Charla con Measured Insurance

Para comenzar el nuevo año os ofrecemos este vídeo de 15 minutos sobre los últimos avances en ciberseguridad y ciberseguros de la mano de dos respetados líderes del sector.

Raja Patel, director de Productos de Sophos, y Jack Vines, Director General de Measured Analytics and Insurance, comparan notas sobre las tendencias que observaron en 2023 y hacen predicciones para el año que viene. También hablan de la interrelación entre las ciberdefensas y los seguros, incluyendo cómo y por qué una buena ciberseguridad facilita el acceso a la cobertura.

Ofertas para los clientes de Sophos en EE. UU.

La ciberseguridad y el ciberseguro son elementos complementarios de una estrategia holística de reducción de riesgos cibernéticos. Measured ofrece hasta un 25% de reducción de prima a las organizaciones que utilicen el servicio Sophos MDR o los productos Sophos Endpoint, reconociendo y premiando sus sólidas ciberdefensas.

Para obtener más información, visita el sitio web de Measured y habla con un miembro de su equipo.

