G2 nombra a Sophos líder en protección de endpoints, EDR, XDR, firewall y MDR

G2 acaba de publicar sus Informes de Invierno 2024 donde Sophos es el único fabricante de ciberseguridad nombrado Líder en todos los Informes G2 Grid® para Endpoint Protection Suites , Endpoint Detection and Response (EDR) , Extended Detection and Response (XDR) , Firewall Software y Managed Detection and Response (MDR) . Este último reconocimiento convierte a Sophos en el único fabricante nombrado Líder en estas cinco categorías clave de ciberseguridad en todos los Informes Estacionales 2023 de G2. Además, los usuarios de G2 también han vuelto a calificar a Sophos como número 1 en soluciones generales de MDR y firewall.

Las distinciones y clasificaciones de G2 se basan en opiniones independientes y verificadas de clientes en G2.com, el mayor mercado de software y plataforma de revisión por pares del mundo. En los Informes de Invierno 2024 de G2, Sophos fue nombrado Líder General en cinco categorías, así como Líder en 14 Cuadrículas de segmentos de mercado individuales:

Suites de protección de endpoints: General, Mercado Medio y Pequeñas Empresas

EDR: general y medianas empresas

XDR: general y medianas empresas

Firewall: general, grandes empresa, medianas empresas y pequeñas empresas

MDR: general, grandes empresa y medianas empresas

Nos sentimos honrados de que nuestros clientes hayan reconocido nuestros servicios y productos, y les damos las gracias por confiar en nosotros.

Defensa en profundidad para las empresas actuales

Como los adversarios se han vuelto más sofisticados y escurridizos, los defensores deben aplicar una estrategia de defensa en profundidad que incluya protección, detección y respuesta en cada punto de la cadena de ataque para cubrir todo su entorno. Este enfoque por capas debe incluir la seguridad de los endpoints, la red, el correo electrónico y la nube, así como la búsqueda de amenazas y los servicios de corrección por parte de expertos en seguridad.

El hecho de que los profesionales de TI y seguridad reconozcan a Sophos como Líder en estas categorías clave es la validación de que Sophos ofrece el mejor y más completo conjunto de productos y servicios necesarios para la ciberseguridad de hoy en día.

Todos los clientes de Sophos están protegidos por Sophos X-Ops, un grupo de trabajo conjunto que reúne una gran experiencia en todo el entorno de ataque, desde cazadores de amenazas de primera línea y respondedores a incidentes hasta especialistas en malware profundo e IA. Juntos proporcionan una visión sin precedentes de cómo se crean las amenazas, cómo se transmiten y cómo operan en tiempo real. Gracias a este conocimiento, Sophos puede crear defensas innovadoras, potentes y eficaces contra las amenazas más avanzadas.

Validación adicional de clientes y analistas de Sophos

Además de nuestro reconocimiento G2, las soluciones de Sophos están ampliamente reconocidas por los clientes y la comunidad de analistas, entre ellas:

Sophos Endpoint

Nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2022 para plataformas de protección de endpoints por 13ª vez consecutiva

Elegido por los clientes de Gartner® en 2023 para plataformas de protección de endpoints, con una puntuación de 4,8/5 en Gartner Peer Insights

Detección y respuesta ampliadas de Sophos (XDR)

Reconocido como líder general nº 1 en el Universo Omdia en Detección y Respuesta Ampliadas (XDR)

Obtuvo resultados excepcionales en las Evaluaciones ATT&CK de MITRE Engenuity 2023 (Ronda 5: Turla)

Sophos Firewall

Nombrado 2023 Gartner® Customers’ Choice™ para firewall de red con una puntuación de 4,7/5 en Gartner Peer Insights

Reconocido como “Strong Performer” en Forrester Wave

Detección y respuesta gestionadas (MDR) de Sophos

Nombrado 2023 Gartner® Customers’ Choice™ para servicios gestionados de detección y respuesta con una puntuación de 4,8/5 en Gartner Peer Insights

Máximo rendimiento en la Evaluación MITRE Engenuity ATT&CK 2022 para Servicios Gestionados

“Sophos MDR es imprescindible. Mi equipo es pequeño y es estupendo saber que si todos estamos ocupados apagando incendios informáticos, MDR está listo para actuar si mi equipo no puede responder inmediatamente a una actividad sospechosa. Esto es mucho mejor que depender de alertas que tenemos que investigar. Por supuesto, tenemos alertas activadas, pero establecer los umbrales de las alertas es casi imposible. O bien las alertas no son lo bastante sensibles y nos perderemos algo importante, o bien las alertas son demasiado sensibles y recibimos demasiadas para investigarlas. Sophos MDR no solo resolvió este problema, sino que lo eliminó por completo”. Más

“El servicio de caza de amenazas 24/7 de Sophos MDR destaca como una característica de suma importancia, ya que proporciona vigilancia las 24 horas del día y una reacción rápida ante las amenazas emergentes. Su verdadero valor reside en el proceso de reparación gestionado: a diferencia de otras soluciones que se limitan a notificar, Sophos interviene para detener y rectificar eficazmente el problema y luego nos informa del incidente. Este enfoque proactivo y práctico es lo que diferencia a Sophos MDR y lo convierte en una solución muy apreciada”. Más

“…¡¡¡una verdadera amenaza para los hackers!!! [Intercept X] es fácil de usar y cuenta con muchas de las mejores tecnologías del mundo. La función CryptoGuard es la característica esencial”. Más

“[Intercept X] proporciona una solución completa con detecciones y prevención basadas en IA y aprendizaje automático”. Más

En general, Sophos Firewall es una solución de seguridad robusta que ofrece protección avanzada contra amenazas, fácil gestión y control granular del tráfico de tu red. Sus funciones te ayudan a proteger tu red, mejorar su rendimiento y prevenir ciberataques, por lo que es una opción ideal para empresas de todos los tamaños. Más

Cartera de seguridad de Sophos

La cartera de servicios y soluciones de seguridad gestionada de Sophos, como Sophos MDR , Sophos Intercept X , Sophos XDR y Sophos Firewall , forman parte del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem , donde comparten información sobre amenazas en tiempo real para una protección, detección y respuesta más rápidas, contextuales y sincronizadas. Están impulsadas por la inteligencia sobre amenazas de Sophos X-Ops , un grupo de trabajo interoperativo de más de 500 expertos en seguridad dentro de SophosLabs, Sophos SecOps y SophosAI.

Las soluciones se gestionan fácilmente en la plataforma nativa en la nube Sophos Central , donde los usuarios pueden supervisar las instalaciones, responder a las alertas y realizar un seguimiento de las licencias y las próximas fechas de renovación mediante una única interfaz intuitiva. Las organizaciones también pueden aprovechar Sophos MDR como servicio integral de detección y corrección de amenazas. Hay pruebas gratuitas disponibles en Sophos.com . Las organizaciones que estén sufriendo un ataque activo y necesiten ayuda urgente, deben ponerse en contacto con el equipo de Respuesta a Incidentes de Sophos . Para obtener información puntual sobre inteligencia de amenazas y comportamientos de los atacantes, sigue las últimas investigaciones de Sophos X-Ops .

