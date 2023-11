Presentamos Sophos DNS Protection

Estamos encantados de iniciar el programa de Early Access (EAP) de Sophos DNS Protection para redes. Este nuevo servicio basado en la nube forma parte de nuestro creciente conjunto de productos y servicios Secure Access Service Edge, que amplía lo que empezamos con Sophos ZTNA y Sophos SD-WAN Orchestration.

Seguridad mejorada en Internet y la web

Sophos DNS Protection añade otra capa de seguridad a todas las redes. Funciona para bloquear instantáneamente el acceso a dominios no seguros y no deseados en todos los puertos, protocolos y aplicaciones a la primera oportunidad, tanto, desde dispositivos gestionados como no gestionados.

DNS Protection complementa y aumenta perfectamente tus herramientas existentes de seguridad de red y aplicación de políticas, de Sophos o de cualquier otro proveedor. DNS Protection puede desplegarse en unos minutos: nunca ha sido tan fácil desplegar seguridad adicional en tu organización.

Sophos DNS Protection es un servicio de resolución de nombres de dominio accesible en todo el mundo, con controles de políticas integrados e informes en Sophos Central. Está respaldado por la inteligencia de amenazas en tiempo real de SophosLabs, que protege a tu organización de la actividad de dominios maliciosos y te permite promulgar políticas para categorías de dominios o listas de dominios.

Al utilizar Sophos DNS Protection en lugar de tu actual resolver DNS público, puedes impedir que cualquier dispositivo de tu red acceda a dominios asociados con amenazas a la seguridad y otros sitios web no deseados controlados mediante políticas.

La DNS Protection complementa la protección proporcionada por las demás funciones de seguridad de Sophos Firewall. Desplegarla en una red protegida por Sophos Firewall proporciona una capa adicional de protección que garantiza que todos los protocolos y puertos están protegidos contra el acceso a dominios peligrosos o inadecuados.

Informes integrados

La Sophos DNS Protection ofrece una visibilidad en profundidad de los dominios visitados desde tu red, con un completo panel de control e informes.

Protección de redes

En esta versión inicial, la selección de políticas y el acceso al DNS Resolver se basan en la dirección IPv4 pública de origen de las consultas DNS. Por tanto, no es adecuado proteger los dispositivos individuales que se mueven de una red a otra (o de un sitio a otro). Las direcciones IP dinámicas son compatibles cuando se utilizan con un proveedor de DNS dinámico.

A medida que ampliemos nuestros servicios Security Service Edge, tenemos previsto integrarnos con el Endpoint, proporcionando DNS Protection y otros servicios de seguridad orientados a la red para dispositivos itinerantes, estén donde estén.

Integración entre productos

Además, los datos de registro y la inteligencia de Sophos DNS Protection se comparten con Sophos Data Lake para que los analistas de caza de amenazas de Sophos XDR y MDR ayuden a detectar adversarios activos y amenazas que operan en la red. Busca actualizaciones adicionales sobre la integración XDR a medida que avance el EAP.

Incluido sin coste adicional para los clientes de Sophos Firewall con Xstream Protection

La versión inicial de DNS Protection se añade a nuestro paquete Xstream Protection, proporcionando valor adicional a este ya increíble conjunto de soluciones de protección para nuestros clientes actuales de Sophos Firewall.

Cómo empezar

Empezar a usar Sophos DNS Protection es fácil. Actualiza tu configuración DNS existente apuntando tus dispositivos o servidores DNS locales a nuestras direcciones IP globales “anycast”, infórmanos sobre tus ubicaciones en tu cuenta de Sophos Central introduciendo la(s) dirección(es) IPv4 pública(s) de tus redes, y luego danos tu opinión.

Para empezar, rellena este formulario de registro . Cuando lo hayas hecho, te enviaremos por correo electrónico nuestra Guía de inicio y toda la información que necesitas para ponerte en marcha.

Después, pásate por el Foro de la Comunidad para compartir tu experiencia con otros participantes o cuéntanosla a través del enlace de comentarios del producto.

* Ten en cuenta que los puntos de presencia iniciales del servicio EAP están en Norteamérica, Europa e India. Es posible que los participantes de otras zonas geográficas no experimenten la mejor latencia de consulta. Por favor, controla tu experiencia en la red si estás fuera de estas regiones. Ampliaremos la cobertura a otras zonas en el futuro.

* Se espera que el early access dure hasta enero de 2024, así que empieza hoy y ayúdanos a hacer de este servicio el mejor posible.