Diez consejos para olvidarte de los carteristas digitales y que tus compras online sean seguras

No bajes la guardia con el phishing. No hagas clic en ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas o que provengan de empresas de las que no tienes una cuenta de usuario. Podría tratarse de correos electrónicos de phishing que pretenden engañarte para que hagas clic en enlaces a sitios web falsos y maliciosos.

No guardes los datos de tu tarjeta. Muchas páginas web almacenan, por defecto, los datos de las tarjetas de crédito en tu perfil para tu ‘comodidad’ (o con la esperanza de que vuelvas a realizar una compra). No pueden robarles lo que no tienen, así que no aceptes la opción de mantener y guardar tus datos a menos que sea absolutamente necesario.