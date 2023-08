Sophos nombrado “Customers’ Choice 2023” en Detección y Respuesta ante Amenazas (MDR) en el informe inaugural de Gartner® Voice of the Customer Peer Insights™

Sophos Managed Detection and Response (MDR) ha sido elegida por los clientes de Gartner® en el primer informe “La voz del cliente” de la empresa de investigación analítica global para la categoría de servicios gestionados de detección y respuesta.

Sophos obtuvo una puntuación del 97% en “Predisposición a recomendar” (ningún otro proveedor de servicios obtuvo una puntuación más alta) y recibió más opiniones de clientes que las otras tres selecciones Customers’ Choice juntas.

Con esta última distinción, Sophos se convierte en el único proveedor del mundo que ha obtenido el premio Gartner Customers’ Choice en Servicios Gestionados de Detección y Respuesta, Plataformas de Protección de Endpoints y Firewalls de Red.

El reconocimiento de Gartner llega justo después de que Sophos MDR obtuviera la posición global más alta en la categoría de Detección y Respuesta Gestionadas en la plataforma de evaluación de clientes G2.

Más de 17.500 organizaciones confían en Sophos MDR para defender sus negocios, empleados, clientes y datos contra adversarios sofisticados. Con tres veces más clientes de MDR que cualquier otro proveedor de ciberseguridad, Sophos tiene la experiencia necesaria para ofrecer los mejores resultados posibles en ciberseguridad.

Aquí tienes algunos ejemplos de lo que dicen los clientes:

Obtén más información sobre Sophos MDR y consulta también el informe completo.

El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias con los proveedores que aparecen en la plataforma, no deben interpretarse como declaraciones de hecho, ni representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido, ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Las Elecciones de los Clientes de Gartner Peer Insights constituyen las opiniones subjetivas de reseñas, valoraciones y datos de usuarios finales individuales aplicados según una metodología documentada; no representan las opiniones de Gartner ni de sus filiales, ni constituyen una aprobación por parte de las mismas.

El distintivo Gartner Peer Insights Customers’ Choice es una marca comercial y de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales, y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados. La Elección de los Clientes de Gartner Peer Insights constituye las opiniones subjetivas de reseñas, valoraciones y datos de usuarios finales individuales aplicados a una metodología documentada; no representan los puntos de vista de Gartner ni de sus filiales, ni constituyen una aprobación por parte de los mismos.