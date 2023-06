5 años de cárcel para un ciberdelincuente británico detenido en España por piratear Twitter

Algunos ciberataques adquieren tanta notoriedad que merecen ser precedidos por un artículo definido. Por ejemplo, probablemente puedas citar los nombres de docenas de gusanos de Internet muy conocidos entre los millones que existen.

NotPetya, Wannacry, Stuxnet, Conficker, Slammer, Blaster, CodeRed y Happy99 son solo algunos de las dos últimas décadas.

Pero si dices EL gusano de Internet, todo el mundo sabe que te refieres al Gran Gusano de noviembre de 1988, el que escribió Robert Morris, hijo de Robert Morris, de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU., que acabó con Morris Junior recibiendo tres años de libertad condicional, 400 horas de servicios a la comunidad y una multa de 10.050 dólares.

Y si dices EL ciberataque a Twitter, todo el mundo sabe que te refieres al que ocurrió en julio de 2020, cuando un pequeño grupo de ciberdelincuentes acabó controlando un reducido número de cuentas de Twitter y las utilizó para difundir un fraude de criptomonedas.

Pero…¿ qué cuentas eran?Como escribimos un año después, entre ellas las de Bill Gates, Elon Musk, Kanye West, Joe Biden, Barack Obama, Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Warren Buffett, Benjamin Netanyahu, Kim Kardashian y Apple (sí, LA de Apple).

Uno de los sospechosos en ese caso era Joseph O’Connor, que entonces tenía 21 años, quien no estaba en Estados Unidos y eludió a las autoridades de ese país durante un año más, hasta que fue detenido en la Costa del Sol, en España, en julio de 2021.

Por fin a prisión

O’Connor fue extraditado definitivamente a EE. UU. en abril de 2023, se declaró culpable en mayo de 2023 y fue condenado la semana pasada.

No fue condenado solo por la estafa de criptomonedas en Twitter que mencionamos anteriormente, en la que se utilizaron cuentas de alto perfil para engañar a la gente y que enviaran “inversiones” a usuarios que suponían que eran personas como Gates, Musk, Buffett y otros.

También fue condenado por:

Utilizar un truco de intercambio de SIM para robar unos 794.000 $ en criptomonedas . Los intercambios de tarjetas SIM consisten en que un delincuente engatusa, soborna o coacciona a un proveedor de telefonía móvil para que le proporcione una tarjeta SIM “de sustitución” con el número de otra persona, normalmente bajo el pretexto de que quiere comprar un teléfono nuevo o necesita sustituir urgentemente una tarjeta SIM perdida. La tarjeta SIM de la víctima desaparece y el delincuente empieza a recibir sus llamadas y mensajes de texto, incluidos los códigos de autenticación de dos factores (2FA) necesarios para iniciar sesión de forma segura o restablecer la contraseña. Al hacerse con las SIM de tres empleados de una empresa de criptomonedas, O’Connor y otros sustrajeron casi 0,8 millones de dólares en criptomonedas de las carteras corporativas.

. Los intercambios de tarjetas SIM consisten en que un delincuente engatusa, soborna o coacciona a un proveedor de telefonía móvil para que le proporcione una tarjeta SIM “de sustitución” con el número de otra persona, normalmente bajo el pretexto de que quiere comprar un teléfono nuevo o necesita sustituir urgentemente una tarjeta SIM perdida. La tarjeta SIM de la víctima desaparece y el delincuente empieza a recibir sus llamadas y mensajes de texto, incluidos los códigos de autenticación de dos factores (2FA) necesarios para iniciar sesión de forma segura o restablecer la contraseña. Al hacerse con las SIM de tres empleados de una empresa de criptomonedas, O’Connor y otros sustrajeron casi 0,8 millones de dólares en criptomonedas de las carteras corporativas. Utilizar un truco similar para apoderarse de dos cuentas de Tik Tok de famosos y amenazar a los titulares de las cuentas . O’Connor “declaró públicamente, mediante una publicación en la cuenta TikTok [de la primera víctima], que divulgaría material sensible y personal”, y “amenazó con divulgar públicamente […] material sensible robado a menos que [la segunda víctima] accediera a publicar mensajes [promocionando la persona online de O’Connor], entre otras cosas”.

. O’Connor “declaró públicamente, mediante una publicación en la cuenta TikTok [de la primera víctima], que divulgaría material sensible y personal”, y “amenazó con divulgar públicamente […] material sensible robado a menos que [la segunda víctima] accediera a publicar mensajes [promocionando la persona online de O’Connor], entre otras cosas”. Acechar y amenazar a un menor. O’Conner “acosó” a la víctima, lo que significa que llamó a las fuerzas de seguridad afirmando ser la víctima y diciendo que “planeaba matar a varias personas en su casa”, además de llamar haciéndose pasar por otra persona que afirmaba que “la [tercera víctima] amenazaba con disparar a la gente”. Ese mismo día, O’Connor también hizo llamadas “SWAT” similares a un instituto, un restaurante y un departamento del sheriff de la misma zona. Al mes siguiente, “llamó a varios familiares [de la tercera víctima] y amenazó con matarlos”.

El swatting recibe su nombre, porque la reacción habitual de las fuerzas de seguridad estadounidenses ante una llamada en la que se afirma que es inminente un tiroteo es enviar a un equipo denominado de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) para que se ocupe de la situación, en lugar de esperar que un agente de patrulla normal se pase por allí e investigue.

Tal como lo describe el Departamento de Justicia de EEUU

Un ataque “swatting” se produce cuando un individuo hace una llamada de emergencia falsa a una autoridad pública para provocar una respuesta de las fuerzas del orden que puede poner en peligro a la víctima o a otras personas.

O’Connor fue condenado por múltiples delitos: conspiración para cometer intrusiones informáticas, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer blanqueo de dinero, realizar comunicaciones extorsivas, acecho y realizar comunicaciones amenazadoras.

Se le condenó a cinco años de prisión, seguidos de tres años de libertad vigilada, y se le ordenó pagar 794.012,64 dólares de decomiso. (Lo que ocurre si no puede o no quiere pagar, no lo sabemos).

¿Qué hacer?

Es difícil protegerse contra los intercambios de SIM, porque la decisión final de autorizar una tarjeta SIM de sustitución corresponde a tu compañía de telefonía móvil (o al personal de una de sus tiendas), no a ti.

Pero los siguientes consejos pueden ayudarte: