El secreto de Apple ha salido a la luz: 3 días cero solucionados ¡asegúrate de parchear ya!

¿Recuerdas aquella actualización comprimida pero rápida que Apple lanzó hace tres semanas, el 1 de mayo de 2023?

Esa actualización fue la primera del novedoso proceso de Respuesta Rápida de Seguridad de Apple, mediante el cual la empresa puede distribuir parches críticos para componentes clave del sistema sin pasar por una actualización completa del sistema operativo que te lleve a un nuevo número de versión.

Como reflexionamos en el podcast de Naked Security de esa semana:

Apple acaba de introducir las “Respuestas rápidas de seguridad”. La gente está informando de que tardan segundos en descargarse y requieren un reinicio superrápido. [Pero] en cuanto a la falta de información [sobre la actualización], se han callado. No han dado ninguna información. Pero ha sido rápida y agradable.

