Día Internacional de la Mujer 2023: homenajeamos a las mujeres de Sophos

También estamos organizando una serie de eventos internos para explorar los problemas a los que se enfrentan las mujeres a la hora de enfrentarse a la realidad de trabajar en tecnología, y para escuchar los consejos de un miembro de la junta sobre cómo las mujeres pueden avanzar en sus carreras en tecnología y más allá.

En Sophos creemos que todos los empleados, independientemente de su origen o identidad, merecen igualdad de oportunidades, trato y respeto. Para crear un lugar de trabajo más equitativo, debemos escuchar y aprender de las experiencias de los demás y tomar medidas proactivas para hacer frente a las desigualdades y crear vías para que todos los empleados tengan éxito y proporcionar oportunidades para apoyar y empoderar a los que te rodean.

Hablamos con 20 miembros de nuestro equipo global sobre sus trayectorias en el sector, sus mayores logros y retos, y qué consejo darían a otras mujeres interesadas en iniciar una carrera en tecnología. He aquí algunos fragmentos de lo que dijeron:

Ailsa Wallace, Directora de Operaciones de Aplicaciones, TI, Reino Unido

¿Qué te impulsó a hacer carrera en tecnología?

Para mí, la carrera en tecnología no estaba escrita en las estrellas. En una etapa relativamente temprana, pasé del mundo académico a la gestión de proyectos. Dado que la gestión de proyectos está bien alineada con las TI, esto acabó allanando el camino para que hoy esté en Sophos. Fundamentalmente, el motivo de mi cambio fue querer ver un impacto directo y un resultado tangible de mi trabajo.

Barbara Hudson, Directora de Marketing de Producto, Grupo Tecnológico Sophos, Alemania

¿Te enfrentaste a algún obstáculo o reto en tu camino hacia la tecnología?

Como mujer en tecnología, puedes encontrarte con situaciones en las que la gente necesite “un poco más de tiempo” para aceptarte y respetarte como experta en la materia, y a veces puede parecer que tienes que trabajar más que algunos de tus compañeros para ganarte esa reputación. Me gustaría pensar que es un reto que he superado en su mayor parte. Para mi función concreta, creo que mi formación no tecnológica siempre ha sido más una ventaja que un obstáculo. Claro que la curva de aprendizaje ha sido empinada a veces, pero “entiendo” cómo convertir temas complejos en palabras que la gente menos técnica pueda entender, y eso es una gran ventaja.

Candice Hyde, Ejecutiva de Cuentas de Empresa, Ventas, Australia

¿Qué consejo darías a otras mujeres que quieren dedicarse a la tecnología?

Mi consejo a otras mujeres que se quieran dedicar a la tecnología sería que creyeran en sí mismas, buscaran mentores y oportunidades, y nunca dejaran de aprender.

Carly Meager, Ejecutiva de Cuentas del Canal Nacional Senior, Ventas, EE.UU.

¿Hay algún curso o recurso educativo que aconsejarías a otras mujeres que siguieran una carrera en tecnología?

Encontrar mentores desde el principio, dentro y fuera de tu organización, y compartir tus objetivos con ellos. Cuando compartes abiertamente lo que quieres y dónde quieres estar, los mentores pueden ayudarte a conseguirlo y abrirte puertas.

Deepti Bhavsar, Directora de Desarrollo de Software, Sophos Technology Group, India

Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué consejo te darías a ti misma?

Si pudiera volver atrás en el tiempo, aconsejaría a mi yo más joven que aprendiera todo lo posible en todos los ámbitos. También me diría a mí misma que equilibrara todos los aspectos de la vida, y que no me centrara solo en la carrera profesional.

Dianne Yusi, Directora Técnica de Cuentas, Soporte, EE.UU.

¿Cómo te ha ayudado y apoyado Sophos a desarrollar tu carrera en tecnología?

Sophos me ha proporcionado recursos para mejorar mis conocimientos tecnológicos a través de LinkedIn Learning, y también me ha dado la oportunidad de conocer tecnologías que antes estaban fuera de mi zona de confort, ¡como Linux! Sophos también nos ayuda a conciliar la vida laboral y familiar.

Fabienne Haffner, Jefa de Equipo CAM, Equipo de Cuentas Locales, Ventas, Alemania

¿Qué te gustaría que cambiara en nuestro sector para desarrollar y apoyar a las mujeres en sus carreras tecnológicas?

Me encantaría ver más apoyo entre las mujeres, especialmente en la industria tecnológica. Desde mi punto de vista, a los hombres se les da muy bien trabajar en red, intercambiar información y apoyarse mutuamente. Con las mujeres veo a menudo que intentan ser fuertes por sí solas, sobre todo en un sector dominado por los hombres. Creo que si nos apoyáramos más unas a otras, nuestra vida sería más fácil.

Gaelle Hild, Especialista Senior en Idiomas/Localización, Support, Reino Unido

¿Quién ha sido un modelo femenino en tu vida? ¿Quién es tu mayor inspiración? ¿Hay alguna mujer del mundo de la tecnología a la que admires?

He tenido la oportunidad de conocer a muchas grandes mujeres en mi vida. Desde mi abuela, que me contaba historias de su vida durante la guerra, pasando por mi madre, que siempre me cubrió las espaldas de niña, hasta mi hermana mayor, que me abrió todas las puertas. También he conocido a muchos amigos y colegas inspiradores.

Itiel Reyes, Asistente de Gestión de Proyectos, Ventas, EE.UU.

¿Qué te atrajo de la tecnología?

La tecnología es uno de los sectores que evoluciona más rápidamente y ofrece infinitas oportunidades para aprender y desarrollarse.

Juana Melo, Gestora Técnica de Cuentas, Soporte, Canadá

¿Te enfrentaste a algún obstáculo o reto en tu camino hacia la tecnología?

Al principio de mi carrera, me enfrenté al reto de la falta de modelos de conducta y la escasa representación de mujeres en puestos de liderazgo en el sector tecnológico. A menudo sentía que tenía que esforzarme más que mis colegas masculinos para ser reconocida y valorada. A pesar de estos obstáculos, seguí decidida a triunfar y trabajé el doble que mis compañeros masculinos para superar los prejuicios de género.

Pero he visto un gran desarrollo a lo largo de los años. Las mujeres tienen ahora más oportunidades de prosperar y ocupar puestos de liderazgo a medida que el sector se diversifica y se hace más inclusivo, y espero que esta tendencia continúe. Creo firmemente que las mujeres pueden desempeñar un papel crucial en la configuración del futuro del sector.

Karine Mastellotto, Controladora Financiera de EMEA Sur y Emergentes, Finanzas, Francia

¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera en el sector tecnológico?

Me gusta el entorno rápidamente cambiante de la tecnología y la posibilidad que ofrece de abordar multitud de temas. También me gusta dar apoyo para ayudar a otros a desarrollarse o avanzar.

Keerthika Venugopal, Directora de Desarrollo de Software, Sophos Technology Group, EE.UU.

¿Qué consejo darías a otras mujeres que quieren hacer carrera en la tecnología?

Aprovecha la oportunidad y no tengas miedo. No te dejes intimidar por los compañeros. Trabaja más duro y desafíate a ti misma para ser la mejor versión de ti misma.

Kyra Urban, Analista de Amenazas, Grupo Tecnológico Sophos, EE.UU.

¿Cómo te ha ayudado y apoyado Sophos a desarrollar tu carrera en tecnología?

Sophos me ha permitido crecer más allá de donde yo pensaba que podía crecer. Desde el principio, cuando me contrataron cuando era totalmente nueva en el sector, hasta apoyarme para obtener mi reciente certificación CySA+. Te animan a seguir formándote y a crecer, y te dan mucho espacio y libertad para hacerlo. He aprendido mucho no solo de mi puesto, sino de mi papel en Sophos.

Linette Mananghaya, Ingeniera de Ventas Senior, Ventas, Filipinas

¿Hay algún curso o recurso educativo que aconsejarías a otras mujeres a la hora de seguir una carrera en tecnología?

Les recomendaría que identificaran en qué quieren centrarse primero, porque la informática es una carrera muy amplia. Si quieren centrarse en la ciberseguridad, empiecen con cursos básicos. La clave es no dejar nunca de aprender y llevar todos los fundamentos a cualquier curso avanzado que vayan a hacer en el futuro.

Nikita Bhavsar, Gerente, Impuestos, India

Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué consejo te darías a ti mismo?

Acepta el viaje de aprendizaje y nunca dejes de crecer. Mantente adaptable y abierta a nuevas ideas.

Pauline Hing, Ejecutiva de Cuentas de Empresa, Ventas, Malasia

¿Quién ha sido un modelo femenino en tu vida? ¿Quién es tu mayor inspiración? ¿Hay alguna mujer del mundo de la tecnología a la que admires?

Mi madre, es persistente, comprometida e inspiradora. Y, Ginni Rometty, la primera mujer que dirigió IBM, una de las primeras mujeres líderes en tecnología por aquel entonces.

Prathibha Gundal, Directora de Desarrollo de Software, Sophos Technology Group, India

¿Qué es lo que más te gusta de tener una carrera en tecnología?

Lo que más me gusta de dedicarme a la tecnología es que me da la oportunidad de aprender tecnologías en constante evolución. Es fascinante ver cómo los productos en los que hemos trabajado son utilizados por la gente en su vida cotidiana. Me gusta formar parte de un equipo compuesto por personas maravillosas con grandes habilidades.

Shelly Lin, Vicepresidenta, Asesoría Jurídica Corporativa, EE.UU.

¿Te enfrentaste a algún obstáculo o reto en tu camino hacia la tecnología?

Por suerte, no me enfrenté a ninguna barrera o reto especial. Sin embargo, al principio de mi carrera, me costó tiempo y esfuerzo descubrir cómo encontrar mentores y crear una red profesional sólida, porque entonces no había tantos recursos sobre cómo hacerlo.

Sumedha Jagushte, Directora Web, Marketing, India

¿Hay algún curso o recurso educativo que aconsejarías a otras mujeres que hicieran cuando emprendieran una carrera en tecnología?

Hay muchos, muchos cursos interesantes ahí fuera, desde LinkedIn a clases magistrales o MOOC (cursos online masivos y abiertos). Encuentra tus intereses. Nunca dejes de aprender. Crea tu propia red de personas: son los mejores recursos para obtener información de primera mano.

Winnie Tang, Directora de Cuentas Territoriales, Ventas, Países Bajos

¿Quién ha sido un modelo femenino en tu vida? ¿Quién es tu mayor inspiración? ¿Hay alguna mujer del mundo de la tecnología a la que admires?

Mi madre es mi modelo a seguir, nunca se rinde y lucha por conseguir sus objetivos. Es una mujer independiente que consigue sus objetivos por sí misma con su propia fuerza. Siempre dice: “Una vez que te fijas un objetivo, tienes que ir a por él. Tu fe está en tus manos. Nunca digas no puedo, sino piensa cómo puedes conseguirlo”.

Nuestro homenaje del Día Internacional de la Mujer ha sido organizado por nuestra red Sophos Women in Tech, puedes encontrar más información sobre las redes de diversidad e inclusión de Sophos en nuestro sitio web de empleo.