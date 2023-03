Sophos nombrado Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2022 para plataformas de protección de endpoints

Estamos encantados de anunciar que Sophos ha sido nombrada, una vez más, Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2022 para plataformas de protección de endpoints (EPP). Esto supone nuestro 13º reconocimiento consecutivo como Líder.

De nuevo, líder

Creemos que un factor clave que contribuye a que sigamos siendo líderes es nuestra constante apuesta por la innovación. Aunque las amenazas y los entornos operativos han evolucionado en los últimos 13 informes, Sophos ha seguido manteniendo a sus clientes por delante incluso de los ataques más avanzados.

Los servicios y productos de Sophos están impulsados por Sophos X-Ops, nuestra unidad de inteligencia de amenazas multidominio que reúne una profunda experiencia en todo el entorno de ataque. Gracias a este profundo conocimiento, podemos crear defensas potentes y eficaces contra las amenazas más avanzadas. La incomparable protección contra ransomware, la inteligencia artificial de aprendizaje profundo, la prevención de exploits y las mitigaciones activas de adversarios en nuestra protección de endpoints detienen los ataques en frío.

Sophos es el primer proveedor de seguridad para endpoints que ofrece MDR tanto en su propia cartera de productos como en los despliegues de seguridad existentes de los clientes. Sophos MDR integra ahora la telemetría de endpoints, firewalls, nube, identidad, correo electrónico y otras tecnologías de seguridad de terceros como parte del Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem (ACE), acelerando aún más la detección y respuesta a las amenazas.

El servicio MDR más fiable

Sophos MDR es el servicio MDR más fiable del mundo, que protege a más de 15.000 organizaciones contra amenazas avanzadas que la tecnología por sí sola no puede detener. Responde a la creciente necesidad de servicios gestionados flexibles y opciones de respuesta ante amenazas, satisfaciendo a los clientes (desde pequeñas empresas a grandes corporaciones) allí donde se encuentran.

Obtén más información sobre nuestro servicio y habla con nuestros asesores de seguridad para saber cómo puede ayudarte Sophos MDR.

Un doble reconocimiento es un doble honor

Nuestro reconocimiento en el Cuadrante Mágico de Gartner para EPP sigue al nombramiento de Sophos en 2021 como la elección de los clientes de Gartner® Peer Insights™ para plataformas de protección de endpoints.

Para nosotros, ser reconocidos en el Cuadrante Mágico de Gartner para EPP y nombrados Elección de los Clientes de Gartner Peer Insights para EPP es un gran honor y, creemos, un testimonio de la calidad de nuestra protección y del servicio que ofrecemos.

Lee el informe completo en https://www.sophos.com/en-us/report/magic-quadrant-endpoint-protection-platforms

